Un inesperado incidente protagonizado por el papa León XIV quedó registrado en video durante su visita a Perú, cuando un objeto lanzado desde la multitud impactó directamente en su rostro mientras saludaba a cientos de fieles desde el papamóvil.
El hecho ocurrió el lunes 16 de noviembre de 2026, durante la última jornada de su gira por Sudamérica, que incluyó visitas a Uruguay, Argentina y Perú.
Las imágenes, difundidas por medios internacionales y usuarios de redes sociales, muestran el momento exacto en que el pontífice recibe el golpe cerca del ojo derecho y se lleva inmediatamente una mano al rostro.
Aunque la situación provocó sorpresa entre los presentes, el líder de la Iglesia católica continuó su recorrido sin interrumpir las actividades programadas.
Posteriormente se conoció que el objeto que lo golpeó era un pequeño rosario que habría sido lanzado por uno de los asistentes.
Video muestra el momento exacto del golpe al papa León XIV
El incidente ocurrió cuando León XIV se desplazaba en el papamóvil por las inmediaciones de la Base Aérea Las Palmas, ubicada en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.
El pontífice se dirigía hacia el lugar donde celebraría una misa multitudinaria para despedirse de los fieles peruanos.
Durante el recorrido, numerosas personas se encontraban detrás de las vallas de seguridad, intentando acercarse para recibir una bendición, saludarlo o entregarle algún recuerdo.
En medio de ese ambiente, uno de los asistentes lanzó un pequeño objeto religioso hacia el vehículo.
Las cámaras captaron cómo el rosario impactó en el lado derecho del rostro del Papa, muy cerca del ojo.
La reacción del pontífice fue inmediata: se llevó una mano a la zona afectada y dejó de saludar durante unos instantes.
Sin embargo, el papamóvil continuó avanzando y León XIV retomó el contacto con los fieles.
La grabación comenzó a circular rápidamente por diferentes plataformas digitales y medios de comunicación, donde numerosos usuarios comentaron lo sucedido.
¿Fue una agresión contra el Papa?
Aunque inicialmente algunas publicaciones describieron el incidente como una agresión, no se ha establecido que la persona que lanzó el rosario tuviera la intención de lastimar al pontífice.
Durante las visitas papales es habitual que algunos fieles intenten entregar objetos religiosos, cartas, banderas y otros recuerdos a los representantes de la Iglesia.
En ocasiones, estos artículos son lanzados hacia el papamóvil con la esperanza de que el Papa los reciba o bendiga.
De acuerdo con los reportes internacionales, el objeto que golpeó a León XIV era un denario. El episodio puso nuevamente sobre la mesa los riesgos de lanzar objetos hacia el pontífice, incluso cuando la intención de los asistentes es expresar cariño o devoción.
El papa León XIV continuó su recorrido pese al incidente
A pesar del impacto, el líder de la Iglesia católica mantuvo su agenda sin modificaciones.
Después de tocarse el rostro, continuó saludando a los asistentes y posteriormente participó en la celebración religiosa que marcó el cierre de su visita a Perú.
Las imágenes difundidas también muestran que, poco después del incidente, el pontífice pudo interactuar con los fieles y bendecir a un bebé.
¿Por qué el papa León XIV tiene una relación especial con Perú?
Aunque Robert Francis Prevost nació en Chicago, Estados Unidos, desarrolló una parte importante de su vida religiosa en territorio peruano.
Durante casi dos décadas estuvo vinculado al trabajo pastoral en diferentes comunidades del país sudamericano.
Su trayectoria incluyó responsabilidades dentro de la Orden de San Agustín y posteriormente su labor como obispo de Chiclayo.
En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana, un vínculo que fortaleció su relación con la población del país.
Por esa razón, su visita como pontífice tuvo un significado especial para miles de personas que lo recuerdan por su trabajo religioso antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica.
Durante su estancia, León XIV también tuvo encuentros con antiguos conocidos y visitó lugares relacionados con su trayectoria pastoral.
León XIV concluyó una gira de 12 días por Sudamérica
El recorrido del pontífice comenzó en Uruguay y continuó por Argentina, antes de finalizar en Perú.
Durante las diferentes actividades, León XIV abordó temas relacionados con la justicia social, la protección de las personas vulnerables, la violencia y el cuidado del medio ambiente.
En Uruguay expresó su preocupación por la violencia vinculada con el narcotráfico y los ataques contra las mujeres.
Posteriormente, en Argentina, encabezó celebraciones religiosas y encuentros con diferentes sectores de la sociedad.
En Perú, su agenda incluyó reuniones con comunidades locales, visitas a personas vulnerables y actividades relacionadas con la protección de la Amazonía.
Durante su última jornada también visitó un hogar de adultos mayores en Callao, donde habló sobre la importancia de evitar el abandono y el maltrato hacia las personas de la tercera edad.
El viaje concluyó con la multitudinaria celebración religiosa en Lima.
Aunque el golpe recibido durante el recorrido en el papamóvil se convirtió en uno de los momentos más comentados de su despedida, el incidente no impidió que León XIV completara las actividades previstas.