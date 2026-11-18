La policía filipina informó este miércoles de que se habían presentado denuncias penales contra Thomas Markle por presuntos delitos de abuso sexual infantil por internet.
Estas denuncias permitirán a la fiscalía examinar las pruebas y decidir si procede presentar cargos ante los tribunales.
Dos de los cargos, presentados por la Policía Nacional de Filipinas (PNP), están relacionados con ofrecer, distribuir, vender o exportar material de abuso infantil, mientras que el tercero se refiere a la posesión de dicho material, según las fuentes.
Esto se produjo menos de dos semanas después de que las autoridades estadounidenses detuvieran a Thomas Markle en Florida acusado de un delito federal por posesión de material de abuso sexual infantil, incluidas fotografías en las que supuestamente aparece con niñas menores de edad.
Thomas Markle ha negado las acusaciones, señalando que las afirmaciones eran falsas y calificándolas de "mentiras enfermizas".
La policía filipina ha informado de que las denuncias se presentaron el lunes ante la fiscalía de la provincia de Cebú, tras una investigación llevada a cabo el mes pasado sobre la presunta distribución y posesión de material de abuso sexual infantil.
El papá de Meghan Markle vivió en Cebú durante un tiempo antes de regresar a Estados Unidos.
El análisis forense de los dispositivos restantes entregados en Filipinas por el hijo de Markle, el medio hermano de Meghan, Thomas Markle Jr., sigue en curso y podría aportar nuevas pruebas que respalden el caso o dar lugar a más cargos, si se justifica, según la policía.
Más detalles
El caso comenzó el 22 de octubre, cuando el periódico The Sun reveló en exclusiva la denuncia de Thomas Markle Jr. hacia su padre.
Según explicó entonces su hijo, encontró un móvil con un vídeo de 15 minutos, imágenes de niñas desnudas en cuatro cajas grandes y "libros antiguos" que resultaron estar llenos de esas fotografías. Aseguró que todo ello le hizo sentir enfermo:
"Supe de inmediato que aquello era sumamente ilegal y que, si no me deshacía de ello, acabaría en la cárcel por mucho tiempo. Me sentí traicionado, enfadado y asqueado; y me di cuenta de que tenía que denunciarlo", explicó.
El 29 de octubre, la policía de Filipinas obtuvo una orden judicial para registrar los dispositivos de Thomas Markle, que ya tenían incautados pero a los que no podían acceder hasta conseguir la aprobación judicial.
El fiscal regional de Cebu declaró a la BBC que Markle Jr. insistía en que el caso debía investigarse y que sentía que su padre "tenía que responder por ello".
Sin embargo, unos días después señalaron al denunciante por su posible implicación en el caso: "Hay indicios que apuntan a que el hijo de Thomas Markle también está involucrado en el delito", afirmó el secretario de Interior del país asiático, Jonvic Remulla. Posteriormente se retractaron y le pidieron disculpas públicas.
El pasado 6 de noviembre, media docena de agentes federales irrumpieron en el centro Maravida Senior Living, la residencia de ancianos de Florida donde vivía Thomas Markle, para arrestarle bajo los cargos de posesión de pornografía infantil después de que las autoridades estadounidenses descubrieran que también almacenaba material pornográfico en dos almacenes alquilados en Los Ángeles desde 2008.
De ser declarado culpable, podría enfrentar hasta 20 años de cárcel en una prisión federal.