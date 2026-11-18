El argentino Mauricio Pochettino inició una nueva etapa en su carrera profesional al presentarse este miércoles por primera vez en las instalaciones del Manchester United, donde comenzará oficialmente sus funciones como entrenador del conjunto inglés. El estratega llegó a Mánchester después de cumplir con sus compromisos al frente de la selección de Estados Unidos, con la que consiguió la clasificación a la 'Final Four' de la Liga de Naciones de Concacaf, tras superar a Haití en una serie de dos encuentros.
Pochettino asumirá el desafío de devolverle protagonismo a uno de los clubes más importantes del fútbol europeo. Su llegada se produce luego de la destitución de Michael Carrick, quien permaneció apenas seis meses en el banquillo de los 'Red Devils'. El argentino firmó un contrato por dos temporadas y media, con la responsabilidad de construir un proyecto competitivo y recuperar la regularidad de un equipo que busca volver a los primeros planos del fútbol inglés.
Pochettino ya prepara su debut con los 'Red Devils'
Esta será la cuarta experiencia del entrenador sudamericano en la Premier League, competición en la que ya dejó su huella durante sus etapas al frente del Southampton, Tottenham Hotspur y Chelsea. Para afrontar este nuevo reto, Pochettino contará con su habitual grupo de colaboradores, integrado por Jesús Pérez, Miguel D’Agostino, Toni Jiménez, Alec Scott y Sebastiano Pochettino, quienes lo acompañarán en el desarrollo de su proyecto deportivo.
El debut del técnico argentino al frente del Manchester United tendrá un escenario de máxima exigencia: Anfield. Este domingo, los 'Red Devils' visitarán al Liverpool en un encuentro que representará la primera gran prueba para el nuevo entrenador. La expectativa es elevada, pues su llegada genera ilusión entre los aficionados, que esperan ver una transformación en el rendimiento del equipo y el inicio de una etapa capaz de devolver al United el protagonismo que históricamente ha tenido en Inglaterra y Europa.