Los clubes de fútbol de Brasil enfrentarán nuevas medidas disciplinarias a partir de la temporada 2028, cuando comenzará a aplicarse una sanción de tres puntos menos en el Campeonato Brasileño para aquellos equipos que incumplan con el pago puntual de los salarios de sus jugadores y cuerpos técnicos. La medida fue anunciada por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y busca fortalecer la estabilidad económica de las instituciones, además de garantizar que los profesionales reciban sus remuneraciones en los plazos establecidos.
La disposición fue aprobada durante una reunión entre representantes de la CBF y dirigentes de los clubes de primera y segunda división. Según lo establecido, 20 días antes del comienzo de la competición, cada institución deberá demostrar ante la Agencia Nacional de Regulación y Sostenibilidad del Fútbol (ANRESF) que se encuentra al día con sus obligaciones salariales. En caso de comprobarse algún retraso, el equipo recibirá una sanción que se traducirá en la pérdida de tres puntos desde el inicio del torneo, una medida que podría influir considerablemente en la lucha por el título y la permanencia en la categoría.
Brasil pone mano dura contra los clubes
La decisión responde a una situación financiera que preocupa al fútbol brasileño. De acuerdo con información recopilada por el medio deportivo Ge, nueve de los 20 equipos de primera división registraron atrasos salariales durante este año. Además, un diagnóstico presentado por el presidente de la ANRESF, Caio Resende, que analizó las finanzas de 14 clubes entre 2023 y 2025, reveló que diez de ellos acumularon resultados económicos negativos. Esto ocurrió pese a que sus ingresos operativos aumentaron un 48 % y la facturación por transferencias de futbolistas creció un 144 % durante ese periodo.
El informe también evidenció un incremento considerable en los gastos de las instituciones: las nóminas salariales aumentaron un 50 %, mientras que los costos relacionados con la contratación de jugadores se elevaron un 135 % en las tres temporadas analizadas. Ante este panorama, la CBF pretende establecer mayores controles y promover una administración más responsable de los recursos económicos. Con la aplicación de esta normativa en 2028, los clubes tendrán un incentivo adicional para cumplir sus compromisos financieros, mientras que los futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos contarán con una mayor protección frente a los incumplimientos salariales.