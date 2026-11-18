Dos personas resultaron heridas luego de ser atacadas con arma blanca en el interior de una vivienda. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, 18 de noviembre, en la finca Piedra Blanca, municipio de Gualán, Zacapa.
De acuerdo con la información preliminar, un individuo habría ingresado al inmueble y, por causas que se desconocen, agredió con un machete a los residentes del inmueble.
Tras escuchar los llamados auxilio, vecinos del sector acudieron para brindar apoyo a las víctimas y solicitaron la presencia de los cuerpos de socorro.
Los bomberos Voluntarios de la 52 Compañía trasladaron unidades al lugar, donde brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente los trasladaron al Centro de Salud de Gualán para recibir atención médica.