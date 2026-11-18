Salma Hayek, quien recientemente cumplió 60 años, ha vuelto a acaparar la atención en las redes sociales tras compartir un video en el que se le ve bailando con un elegante vestido de encaje negro.
La publicación, realizada desde el set de filmación de la esperada película de Netflix, Grown Ups 3, desató una ola de comentarios y reacciones entusiastas de sus seguidores y de destacadas figuras del espectáculo.
El clip, que la veracruzana subió a su cuenta de Instagram el pasado 15 de noviembre, la muestra disfrutando de un momento de descanso al aire libre.
Con una sonrisa radiante, Salma Hayek se dejó llevar por el ritmo de la canción "Dancing With Myself" mientras recibía un masaje en la cabeza.
" En el set de #Grownups3 Bailando conmigo misma mientras me dan un masaje ❤️", escribió en su publicación.
Este espontáneo y carismático baile no solo cautivó a sus millones de seguidores, sino que también atrajo la mirada de celebridades internacionales, quienes no dudaron en expresar su admiración en la sección de comentarios.
En el video, la actriz luce un sofisticado vestido negro de estilo lencero, caracterizado por sus delicados tirantes delgados, un pronunciado escote y sutiles detalles de encaje. Esta elección de vestuario resaltó su figura y añadió un toque de glamour a su relajado momento en el set.
La repercusión en línea fue inmediata y masiva. Entre las personalidades que reaccionaron al video de Salma Hayek se encuentran la empresaria y socialité Paris Hilton, la cantante Rita Ora y la supermodelo Miranda Kerr, quienes le enviaron mensajes de cariño y emojis de corazones, evidenciando el amplio alcance y la popularidad de la actriz en el ámbito internacional.
Regresa a la pantalla en Grown Ups 3
El video viral de Salma Hayek ofrece un adelanto de su participación en Grown Ups 3, la tercera entrega de la exitosa franquicia de comedia protagonizada por Adam Sandler.
La actriz mexicana retoma su papel como Roxanne, la esposa del personaje de Sandler, Lenny, en esta producción de Netflix que promete continuar con las divertidas aventuras de este grupo de amigos.
El elenco de esta nueva película cuenta con el regreso de varias caras conocidas que han sido parte fundamental de la saga.
Junto a Salma Hayek y Adam Sandler, los espectadores podrán disfrutar nuevamente de las actuaciones de Kevin James, Chris Rock, David Spade, Rob Schneider, Maya Rudolph y Maria Bello, entre otros talentosos integrantes que han contribuido al éxito de las entregas anteriores.
La química entre estos actores es uno de los pilares que ha consolidado a Grown Ups como una comedia favorita del público.
La dirección de Grown Ups 3 está a cargo de Kyle Newacheck, mientras que el guion fue desarrollado por Adam Sandler y Tim Herlihy, quienes han sido piezas clave en la creación de las historias de la franquicia. La producción de la película se encuentra actualmente en marcha, aunque Netflix aún no ha revelado una fecha oficial de estreno.