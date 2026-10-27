Las películas más aterradoras de Netflix para Halloween 2026

Con la llegada de Halloween 2026, las películas de terror vuelven a convertirse en una de las opciones favoritas para quienes disfrutan de las historias sobrenaturales, los sustos inesperados y los relatos capaces de provocar escalofríos.
Netflix cuenta con producciones de diferentes estilos, desde películas sobre posesiones demoníacas hasta historias de terror psicológico que mantienen al espectador en tensión durante buena parte de su duración.
Sin embargo, una pregunta surge entre los aficionados al género: ¿cuál es la película más aterradora que se puede encontrar en la plataforma?
Aunque no existe una clasificación oficial de Netflix que determine cuál es la película que más miedo provoca, algunas producciones destacan por su recepción crítica, sus escenas inquietantes y la conversación que han generado entre los seguidores del cine de terror.
Entre ellas figura una película argentina que ha llamado especialmente la atención por su manera de abordar las posesiones demoníacas y por presentar una historia que rompe con varias de las fórmulas tradicionales del género.
Cuando acecha la maldad, una de las películas más perturbadoras
La película argentina Cuando acecha la maldad, estrenada en 2023 y dirigida por Demián Rugna, se ha convertido en una de las producciones más destacadas del terror contemporáneo.
La historia sigue a Pedro y Jimmy, dos hermanos que descubren que una presencia demoníaca está extendiéndose en una comunidad rural.
Cuando intentan detenerla, sus decisiones provocan consecuencias inesperadas y el mal comienza a propagarse entre los habitantes del lugar.
A diferencia de otras películas sobre posesiones, esta producción presenta un universo en el que las fuerzas malignas parecen seguir sus propias reglas y los protagonistas deben enfrentarse a situaciones cada vez más desesperantes.
Uno de sus aspectos más comentados es la intensidad de sus escenas, que combinan violencia gráfica, tensión psicológica y momentos inesperados.
La película ha recibido una importante acogida de la crítica especializada. En Rotten Tomatoes registra un 96% de aprobación crítica, basado en 122 reseñas.
Este reconocimiento la convierte en una de las propuestas más interesantes para los aficionados al terror extremo, aunque no significa que haya sido declarada oficialmente la película más aterradora de Netflix.
Verónica: una historia de terror inspirada en un caso español
Otra de las películas que destaca entre las recomendaciones de terror de Netflix es Verónica, una producción española de 2017 dirigida por Paco Plaza.
La historia está ambientada en Madrid durante la década de 1990 y sigue a una adolescente que decide participar en una sesión de espiritismo junto a sus amigas.
Después de utilizar una tabla ouija, comienza a experimentar acontecimientos inexplicables que alteran su vida familiar.
La producción toma como inspiración el conocido caso Vallecas, aunque incorpora elementos de ficción para desarrollar su historia.
Su atmósfera inquietante, los sonidos y la tensión que se desarrolla dentro de una vivienda familiar la han convertido en una opción popular entre los seguidores del terror sobrenatural.
Su casa: una película que combina fantasmas y terror psicológico
Estrenada en 2020, Su casa, también conocida como His House, presenta una historia que combina los elementos tradicionales de las casas embrujadas con temas como el desplazamiento, la pérdida y los recuerdos traumáticos.
La película sigue a una pareja de refugiados que escapa de Sudán del Sur y consigue establecerse en Inglaterra.
Sin embargo, cuando comienzan una nueva vida, descubren que su vivienda parece esconder una presencia sobrenatural.
A medida que avanza la historia, los protagonistas deben enfrentarse no solamente a los acontecimientos inexplicables que ocurren en su hogar, sino también a experiencias dolorosas de su pasado.
La producción, dirigida por Remi Weekes, ha sido destacada por la crítica por su capacidad para utilizar el terror como una herramienta narrativa que va más allá de los sustos convencionales.
La película forma parte de las selecciones de terror aclamadas por la crítica que presenta Netflix para Guatemala.
La sustancia: el terror que explora la obsesión por la juventud
Para quienes prefieren las historias perturbadoras, La sustancia, estrenada en 2024, ofrece una propuesta diferente.
Protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley, la película presenta a una celebridad que encuentra una misteriosa sustancia capaz de crear una versión más joven de sí misma.
Sin embargo, el procedimiento exige cumplir estrictas reglas y cualquier desequilibrio puede provocar consecuencias devastadoras.
La producción, dirigida por Coralie Fargeat, pertenece al género conocido como terror corporal, caracterizado por transformaciones físicas extremas y escenas visualmente impactantes.
Además de sus momentos inquietantes, la historia plantea una crítica a los estándares de belleza, la presión por conservar la juventud y las exigencias de la industria del entretenimiento.
La sustancia figura en el catálogo de terror de Netflix Guatemala, por lo que representa una alternativa para quienes buscan una película diferente durante Halloween.
La calle del terror: una trilogía para disfrutar durante Halloween
Otra recomendación para los aficionados al género es La calle del terror, una trilogía estrenada en 2021 e inspirada en los libros del escritor R. L. Stine.
La historia se desarrolla en la localidad ficticia de Shadyside, donde una serie de acontecimientos violentos parece estar relacionada con una antigua maldición.
Las tres películas principales transcurren en diferentes épocas: 1994, 1978 y 1666.
Cada entrega presenta nuevos personajes y acontecimientos que permiten descubrir el origen de la amenaza que persigue a la comunidad.
La trilogía combina misterio, persecuciones, escenas sangrientas y referencias al cine de terror de distintas décadas.
Por su estructura, resulta especialmente atractiva para quienes desean organizar un maratón cinematográfico durante la noche de Halloween.
Las tres entregas figuran en las selecciones de terror de Netflix Guatemala.
¿Cuál es realmente la película más aterradora de Netflix?
Determinar cuál es la película más aterradora depende en gran medida de los gustos y temores de cada espectador.
Algunas personas sienten mayor miedo ante las historias de posesiones demoníacas, mientras que otras prefieren el suspenso psicológico, los asesinos ficticios o las transformaciones físicas perturbadoras.
Cuando acecha la maldad sobresale por su intensidad y por la valoración que ha recibido de la crítica, pero no puede considerarse una ganadora oficial de una clasificación de Netflix.
Para los usuarios de Guatemala, Verónica y Su casa representan opciones de terror sobrenatural y psicológico, mientras que La sustancia ofrece una experiencia más gráfica e inquietante.
La calle del terror, por su parte, es una alternativa para quienes disfrutan de historias conectadas y desean pasar varias horas frente a la pantalla.