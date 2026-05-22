Bella Hadid deslumbra en Cannes con vestido de encaje

Bella Hadid fue la protagonista indiscutible durante la edición 2026 del Festival de Cine de Cannes.
Su presencia fascinó en la alfombra roja, donde lució un vestido de transparencias que marcó un hito estilístico y simbolizó un homenaje a la moda de los años sesenta.
La modelo estadounidense eligió para la ocasión una pieza de alta costura en encaje marfil, confeccionada exclusivamente por la casa francesa Schiaparelli.
Este diseño evocó uno de los atuendos más emblemáticos de Jane Birkin, la legendaria actriz y cantante franco-británica, quien en 1969 deslumbró también en Cannes con un vestido blanco de ganchillo al lado de Serge Gainsbourg.
La referencia al estilo de Birkin fue innegable, pero la interpretación de Bella Hadid mostró el salto generacional en el mundo de la moda.
Mientras el atuendo original de 1969 presentaba un corte suelto tipo caftán, en sintonía con el espíritu bohemio de la época, la propuesta de Hadid se ajustó de manera precisa a su figura, resaltando una silueta espectacular y aportando una visión moderna y sofisticada.
Bella Hadid llevó el cabello recogido y destacó con unos pendientes de diamantes de Chopard que sumaron lujo y sofisticación a toda la composición.
Un trabajo artesanal excepcional
Desde la casa Schiaparelli detallaron que el vestido requirió más de 22,000 horas de trabajo, lo que pone en evidencia la dedicación y la complejidad detrás de cada puntada. Esta cifra revela una clara distancia con lo espontáneo de la moda setentera y ratifica el compromiso de las grandes casas por ofrecer resultados impecables en cada presentación.
Las transparencias cuidadosamente trabajadas definieron el carácter de la prenda, mientras que la estructura acentuó la apariencia escultórica del cuerpo de Bella Hadid. La modelo reafirmó así su imagen de referente global en las alfombras rojas y pasarelas.
La figura de Hadid no solo se recorta por su talento y elegancia, sino también por su determinación personal en un año complejo. Lleva 14 años batallando contra la enfermedad de Lyme, una condición neurológica crónica que la obligó recientemente a posponer compromisos laborales durante casi un año para priorizar su salud y tratamiento.
La propia modelo reconoció en entrevistas recientes que durante mucho tiempo sacrificó su bienestar para mantener el ritmo laboral, incluso durante la pandemia. "Ahora sé que puedo decir que no, y aunque fue difícil tener que rechazar oportunidades profesionales, aprendí a priorizarme", expresó con sinceridad al recordar lo que vivió el año pasado.
Bella Hadid regresó así al escenario internacional como símbolo de superación y estilo. Su aparición en Cannes no solo la reafirmó como referente de moda, también sirvió para transmitir un mensaje de autocuidado y de poder femenino ante los desafíos de la vida.
La supermodelo, tras meses fuera de los focos y eventos, demostró que su impacto sigue vigente y que puede reinventar códigos icónicos del pasado para darles un giro audaz y contemporáneo en cada aparición pública.