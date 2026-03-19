 Sydney Sweeney deslumbra en lencería de encaje sexy
Farándula

Sydney Sweeney enciende las redes con su sexy lencería de encaje

La actriz deslumbra en Instagram con su nueva colección de lencería Syrn, que ofrece una variedad de tallas y estilos que realzan la feminidad y empoderan a las mujeres.

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Sydney Sweeney, Instagram
Sydney Sweeney / FOTO: Instagram

Sydney Sweeney sorprendió a sus seguidores en Instagram con una sesión fotográfica que capturó todas las miradas.

La actriz de 28 años posó con un conjunto de lencería blanca elaborado en encaje para presentar nuevos diseños de su marca Syrn.

El look incluyó una falda y ligueros, logrando un aire femenino y sofisticado. Sweeney, recostada sobre un sofá de terciopelo, lució el atuendo que de inmediato generó entusiasmo entre sus fanáticos y elevó las expectativas sobre su próxima colección.

La publicación, en blanco y negro, permitió resaltar los detalles del maquillaje estilo cat eye y el peinado ondulado que complementaron el conjunto.

Syrn, la marca que Sweeney fundó y dirige, destacó en su mensaje promocional: "Más lencería. Más estilos. Más de todo lo que amas. Muy pronto".

Los usuarios respondieron con mensajes entusiastas como "Me encanta", "Una reina" y "Toda una diosa", reflejando la conexión que Sydney Sweeney logra con su audiencia.

Moda pensada para la diversidad de mujeres

Sydney Sweeney está consolidando su imagen de empresaria con Syrn, su propia línea de lencería.

Esta marca ofrece una gama variada de prendas, desde propuestas atrevidas hasta modelos románticos y cómodos, con una atención especial a la inclusión. Syrn dispone de 44 tallas de sostenes, desde 30B hasta 42DDD, y la mayoría tiene precios por debajo de los 100 dólares.

El compromiso de Sweeney con este proyecto se refleja en sus declaraciones. Explicó que la idea nació desde su experiencia personal:

"Estaba en sexto grado y odiaba el sostén que tenía que usar. Cuando conseguí mi primer sostén bonito que me quedaba bien, lo usé muchísimo. Diseñar para diferentes cuerpos es una parte fundamental de Syrn".

Sydney Sweeney enfatizó que busca crear prendas versátiles para los distintos momentos que atraviesa una mujer:

"Quería crear un lugar donde las mujeres pudieran moverse entre todas las diferentes versiones de quienes somos. Me encanta trabajar, practico esquí acuático, me visto elegante para la alfombra roja y luego voy a casa a acurrucarme con mis perros. No soy una sola cosa, ninguna mujer lo es", aseguró.

En la misma línea, la actriz expresó que la lencería es una vía de expresión personal: "La lencería es una forma muy divertida de expresarse. Te hace sentir femenina y poderosa. Puedes quedártelo todo para ti, si quieres", agregó Sweeney respecto a las motivaciones que guían sus colecciones.

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