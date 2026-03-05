 Heidi Klum causa polémica por sesión en lencería con su hija
Heidi Klum genera debate en las redes por atrevida sesión en lencería junto a su hija

La sesión mostró a la modelo usando un conjunto tipo Barbie en tono rosa, compuesto por un bralette push up de encaje y malla traslúcida. Leni Klum, de 21 años, lució un conjunto rosa baby que incluye encajes, transparencias y cerezas bordadas.

Heidi Klum y su hija
Heidi Klum y su hija / FOTO: Facebook

Heidi Klum sorprendió al mundo digital al compartir imágenes de su última colaboración con la marca de lencería Intimissimi.

Esta vez, la modelo alemana posó junto a su hija Leni Klum, quien también ha seguido sus pasos en la industria de la moda.

La campaña fue difundida en la cuenta de Instagram de Heidi, donde subió una serie de fotografías en las que ambas lucen conjuntos de lencería que han desatado todo tipo de comentarios en redes sociales.

La sesión mostró a Heidi Klum usando un conjunto tipo Barbie en tono rosa, compuesto por un bralette push up de encaje y malla traslúcida, acompañado de un bikini de cintura baja a juego.

Además, la supermodelo también fue captada luciendo un body de piernas altas y escote pronunciado, todo fabricado en la misma tela traslúcida que caracteriza la colección. 

Leni Klum, de 21 años, posó junto a su madre con un conjunto rosa baby que incluye encajes, transparencias y cerezas bordadas.

Tras la publicación de la campaña publicitaria, las opiniones en redes sociales no se hicieron esperar: varios usuarios calificaron las imágenes como "inapropiadas" al mostrar a madre e hija posando en lencería juntas, considerándolo "incómodo" y una situación "rara".

Un usuario llegó a preguntarse: "¿Qué madre normal posaría junto a su hija en lencería?".

Los comentarios negativos resurgieron, especialmente porque esta no es la primera vez que Heidi Klum y Leni colaboran en una campaña similar, lo que ha generado debate desde que la joven era menor de edad.

Foto
Heidi Klum - Instagram

La postura de las protagonistas

Pese a las críticas, tanto Heidi Klum y su hija han mantenido una postura tranquila ante la polémica. Leni declaró en una entrevista anterior que no prestó mucha atención a los comentarios negativos y que, para ella, fue una experiencia positiva compartir la campaña junto a su madre.

"En general, estoy feliz con la campaña y tuve un día con mi mamá", afirmó la joven modelo.

Por su parte, Heidi Klum defendió su decisión argumentando que en su familia existe una fuerte influencia de la cultura europea, donde la desnudez no se percibe con una óptica hipersexualizada.

Foto
Leni Klum y su mamá Heidi - Instagram

Señaló que para sus hijos es normal verla en ropa interior o incluso sin ropa, y que ellos han crecido bajo esa perspectiva más natural del cuerpo humano.

En medio del revuelo, Heidi Klum reveló un episodio de su carrera cuando la industria cambió su percepción tras convertirse en madre. La modelo narró a la revista Paper que, durante su embarazo, perdió oportunidades laborales porque consideraban que "ya no era atractiva ni sexy" debido a su nueva faceta de mamá. 

"Antes de tener hijos me definían como una mujer sexy y ahora, con un hijo, como una mamá. Ya no merecía ese título. Eso ya no podía ser parte de mí".

Emisoras  Escúchanos