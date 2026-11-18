La Ciudad de Guatemala se prepara para vivir una temporada navideña inolvidable en 2026 con el anuncio oficial del Festival Navideño, un evento que transformará la Plaza de la Constitución y otros puntos emblemáticos de la capital.
Las autoridades han revelado un programa cargado de luz, color y tradición, que incluirá desde una espectacular pista de hielo y toboganes, hasta proyecciones de video mapping en la Catedral Metropolitana, una serie de bazares temáticos y actividades especiales en el histórico Mapa en Relieve.
Este festival, que se desarrollará del 20 de noviembre al 24 de diciembre de 2026, promete ser el epicentro de las celebraciones de fin de año, atrayendo a familias y visitantes con una propuesta diversa y festiva.
La inauguración del Festival Navideño está programada para el viernes 20 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, con la participación especial de la FM Zacapa, marcando el inicio de más de un mes de festividades.
Las atracciones principales en la Plaza de la Constitución estarán disponibles todos los días, en un horario extendido de 10:00 a. m. a 10:00 p. m., ofreciendo amplias oportunidades para que todos disfruten de la magia de la Navidad.
Compras de Temporada
Como parte integral de las celebraciones, se habilitarán seis bazares navideños, cinco de ellos en el Centro Histórico y uno en la Zona 3. Estos espacios serán ideales para encontrar artículos decorativos, regalos y diversas opciones para las festividades de fin de año. Los bazares y sus horarios son los siguientes:
- Bazar Octava Calle: Ubicado entre la 5.ª y 7.ª Avenida de la Zona 1, funcionará del 20 de noviembre al 3 de enero, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
- 19 calle/Pastores: Entre la 7.ª y 8.ª Avenida de la Zona 1, abierto del 21 de noviembre al 24 de diciembre, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Plaza Barrios: Situado entre la 9.ª Avenida y 9.ª Avenida A, entre 18 y 19 calle, disponible del 28 de noviembre al 31 de diciembre, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
- 6.ª Calle: Entre la 7.ª y 10.ª Avenida de la Zona 1, operará del 28 de noviembre al 31 de diciembre, de 8:00 a. m. a 10:00 p. m.
- Plaza Sagrario: Entre la 6.ª y 8.ª calle, y entre la 8.ª y 9.ª Avenida de la Zona 1, sobre el Mercado Central, del 28 de noviembre al 31 de diciembre, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.
- San Francisco de Asís: En la 7.ª Avenida final y 39 calle de la Zona 3, del 1 al 23 de diciembre, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m.