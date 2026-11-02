 Comienzan cierres en la Plaza de la Constitución por Festival Navideño
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Comienzan cierres en la Plaza de la Constitución por Festival Navideño

Cierran parcialmente la Plaza de la Constitución por montaje del Festival Navideño de la Municipalidad de Guatemala

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Festival navideño contará con tres anillos de seguridad según vocero
Festival navideño contará con tres anillos de seguridad según vocero / FOTO:
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La Municipalidad de Guatemala inició este lunes 2 de noviembre,  los trabajos de instalación del tradicional Festival Navideño en la Plaza de la Constitución, de la zona 1 capitalina.

Debido al montaje de escenarios, estructuras y espacios destinados a las actividades de fin de año de este 2026, el lugar permanece parcialmente cerrado al público, mientras avanzan los preparativos para la inauguración prevista durante la última semana de noviembre.

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Festival Navideño -

Una vez más, la magia de la Navidad invadirá la zona 1 con el Festival Navideño de la Ciudad,, con sus tradicionales atracciones como el tobogán, pista de hielo, sin faltar la comida típica de la época, espacios diseñados para capturar fotografías, árboles de Navidad, en las vísperas de estas fiestas..

Los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de las diferentes amenidades que se instalarán en la Plaza de la Constitución. Habrán actividades para niños, jóvenes y adultos, en donde no faltará el espíritu, la magia e ilusión de esta época.

Otra de las atracciones más esperadas en esta época en la Plaza de la Constitución es el tradicional mapping proyectado sobre la Catedral Metropolitana. Las imágenes alusivas a la Navidad iluminarán el Centro Histórico, robándose la atención de propios y extraños y convirtiéndose en uno de los grandes símbolos de la temporada.

Por ahora la Municipalidad de Guatemala no ha oficializado la fecha de inauguración del festival navideño y el calendario de actividades. 

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Durante noviembre, los guatemaltecos podrán observar diferentes fenómenos astronómicos.

Con información de Edgar Quiñónez, Emisoras Unidas 89.7*

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