 Espectáculos astronómicos serán visibles desde Guatemala
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Espectáculos astronómicos serán visibles desde Guatemala

Durante noviembre, los guatemaltecos podrán observar diferentes fenómenos astronómicos.

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Superluna / Luna llena / FOTO:
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Durante noviembre, se podrá apreciar diferentes fenómenos astronómicos, entre ellos una Superluna, el acercamiento aparente de Marte y Júpiter, la lluvia de meteoros Leónidas y la máxima elongación oeste de Mercurio, detalló el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Durante la madrugada del 15 de noviembre, cuando los planetas Marte y Júpiter se observarán aparentemente próximos entre sí. Ambos serán visibles desde las 00:30 horas y permanecerán en el cielo hasta el amanecer. Alrededor de las 05:00 horas podrán localizarse hacia el este.

Posteriormente, durante las madrugadas del 16 y 17 de noviembre, se registrará la máxima actividad de la lluvia de meteoros Leónidas. Para observar este fenómeno, se recomienda dirigir la mirada hacia el noreste, específicamente a la constelación de Leo, que podrá localizarse a partir de las 00:20 horas. Esta región del cielo estará próxima a donde se encontrarán Marte y Júpiter.

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Marte y Júpiter se observarán aparentemente próximos entre sí. - Foto Insivumeh

Otro de los eventos destacados será el 20 de noviembre, cuando Mercurio alcanzará su máxima elongación oeste, es decir, el mayor alejamiento angular aparente respecto al Sol desde la perspectiva terrestre. Esta será una de las mejores oportunidades del mes para observar este planeta. Se recomienda dirigir la mirada hacia el este entre las 04:50 y las 05:50 horas.

Del 23 al 25 de noviembre se espera el fenómeno de la Superluna, un evento donde la Luna se encuentra en fase de Luna llena o nueva y finalmente, durante la madrugada del 30 de noviembre, la Luna, Marte y Júpiter compartirán una misma región del cielo, ofreciendo una interesante oportunidad de observación.

Los tres cuerpos celestes comenzarán a ser visibles hacia el este a partir de la medianoche y ascenderán progresivamente hasta que la luz del amanecer dificulte su observación, aproximadamente a las 06:00 horas.

El Insivumeh recomienda buscar lugares con poca contaminación lumínica y mantener la vista dirigida hacia los puntos cardinales indicados para cada evento.

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Con información del Insivumeh *

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