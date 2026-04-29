 Secretos del Universo en la Noche Astronómica del Mara en Relieve
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Descubre los secretos del universo en la Noche Astronómica del Mapa en Relieve

Este 2 de mayo podrás vivir una experiencia educativa con telescopios, charlas sobre la misión lunar Artemis II de NASA y la observación de constelaciones, todo de forma gratuita.

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Mapa en Relieve, Instagram
Mapa en Relieve / FOTO: Instagram

La Ciudad de Guatemala se prepara para vivir una experiencia única bajo las estrellas con la Noche Astronómica 2026 en el Mapa en Relieve, actividad gratuita que reunirá a familias, jóvenes y entusiastas del espacio el próximo sábado 2 de mayo.

El evento abrirá sus puertas desde las 18:00 hasta las 22:00 horas en la Avenida Simeón Cañas Final, en el icónico Hipódromo del Norte, Zona 2.

La velada apuesta por acercar el fascinante mundo de la astronomía a todos los públicos, en un entorno al aire libre y rodeado de historia.

Durante cuatro horas, los asistentes podrán explorar el universo de manera sencilla y divertida través de charlas, talleres, recorridos y dinámicas interactivas.

La actividad está pensada para niños, jóvenes y adultos interesados en aprender y disfrutar el tiempo libre de forma distinta, en compañía de familiares o amigos.

Dentro de las principales atracciones de la noche destaca una conferencia dedicada a la misión Artemis II, expedición de la NASA que marca un regreso de la exploración tripulada a la Luna después de décadas.

La especialista Eleonora Pointevin será la encargada de compartir detalles sobre el vuelo, sus participantes y los objetivos científicos que persigue la misión, permitiendo al público comprender más sobre los retos y avances en la exploración espacial.

Una noche para descubrir el universo

La velada incluirá una exhibición de telescopios abiertos al público, donde los asistentes podrán manipular estos instrumentos y conocer sus aplicaciones en la astronomía moderna.

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Mapa en Relieve noche astronómica - Instagram

El turno de observación astronómica promete ser uno de los momentos más esperados, facilitando la visualización de cuerpos celestes, constelaciones y otros fenómenos visibles desde la capital guatemalteca.

Especialistas estarán presentes para guiar y responder las preguntas de los visitantes, quienes podrán experimentar la emoción de mirar el cielo profundo y descubrir la mecánica de la observación astronómica en vivo.

A lo largo de la noche se realizarán recorridos guiados por el interior del Mapa en Relieve, una oportunidad para adentrarse en la historia, el diseño y la importancia de este emblemático lugar. Los visitantes podrán caminar a través de sus pasillos mientras el ambiente nocturno crea una atmósfera especial, sumando valor cultural y educativo a la experiencia.

Además de la oferta astronómica, el evento contará con venta de alimentos dentro del recinto, permitiendo que los asistentes disfruten de toda la programación sin tener que salir del lugar.

  • El acceso es gratuito para todo público.
  • No es necesario registrarse previamente, basta con llegar al horario indicado.

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