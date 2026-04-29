Secretos del Universo en la Noche Astronómica del Mara en Relieve

La Ciudad de Guatemala se prepara para vivir una experiencia única bajo las estrellas con la Noche Astronómica 2026 en el Mapa en Relieve, actividad gratuita que reunirá a familias, jóvenes y entusiastas del espacio el próximo sábado 2 de mayo.
El evento abrirá sus puertas desde las 18:00 hasta las 22:00 horas en la Avenida Simeón Cañas Final, en el icónico Hipódromo del Norte, Zona 2.
La velada apuesta por acercar el fascinante mundo de la astronomía a todos los públicos, en un entorno al aire libre y rodeado de historia.
Durante cuatro horas, los asistentes podrán explorar el universo de manera sencilla y divertida través de charlas, talleres, recorridos y dinámicas interactivas.
La actividad está pensada para niños, jóvenes y adultos interesados en aprender y disfrutar el tiempo libre de forma distinta, en compañía de familiares o amigos.
Dentro de las principales atracciones de la noche destaca una conferencia dedicada a la misión Artemis II, expedición de la NASA que marca un regreso de la exploración tripulada a la Luna después de décadas.
La especialista Eleonora Pointevin será la encargada de compartir detalles sobre el vuelo, sus participantes y los objetivos científicos que persigue la misión, permitiendo al público comprender más sobre los retos y avances en la exploración espacial.
Una noche para descubrir el universo
La velada incluirá una exhibición de telescopios abiertos al público, donde los asistentes podrán manipular estos instrumentos y conocer sus aplicaciones en la astronomía moderna.
El turno de observación astronómica promete ser uno de los momentos más esperados, facilitando la visualización de cuerpos celestes, constelaciones y otros fenómenos visibles desde la capital guatemalteca.
Especialistas estarán presentes para guiar y responder las preguntas de los visitantes, quienes podrán experimentar la emoción de mirar el cielo profundo y descubrir la mecánica de la observación astronómica en vivo.
A lo largo de la noche se realizarán recorridos guiados por el interior del Mapa en Relieve, una oportunidad para adentrarse en la historia, el diseño y la importancia de este emblemático lugar. Los visitantes podrán caminar a través de sus pasillos mientras el ambiente nocturno crea una atmósfera especial, sumando valor cultural y educativo a la experiencia.
Además de la oferta astronómica, el evento contará con venta de alimentos dentro del recinto, permitiendo que los asistentes disfruten de toda la programación sin tener que salir del lugar.
- El acceso es gratuito para todo público.
- No es necesario registrarse previamente, basta con llegar al horario indicado.