Confirman cambios en altos mandos de la PNC

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó este martes 27 de octubre el relevo de diferentes autoridades, incluido el director de la institución, David Custodio Boteo, quien ocupaba el cargo desde enero de 2024. La decisión surge tras la implementación de un proceso de "revisión profunda" en la entidad.
Las fuentes policiales también señalaron que fue removido del cargo Esvin Gaspar Jacinto Quiché, quien ejercía como subdirector general de Operaciones.
Hasta el momento, no han sido anunciados los nombres de los funcionarios que estarían ocupando los cargos del as personas que fueron destituidas.
Revisan estructura policial
Hace una semana, el Ministerio de Gobernación emitió un comunicado para dar a conocer que debido a los acontecimientos ocurridos durante los últimos días, y en cumplimiento de su responsabilidad de garantizar la seguridad de los guatemaltecos, se determinó iniciar con la verificación de la estructura, conducción y funcionamiento de la entidad de seguridad.
La cartera que dirige el ministro Marco Antonio Villeda enfatizó que las circunstancias actuales demandan decisiones firmas y responsables, por lo que se adoptarán las medidas administrativas y organizativas correspondientes.
Asimismo, explicó que la referida revisión comprendería los distintos niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión y control institucional. Y que en los próximos días se darían resultados del procedimiento y las decisiones que se adoptarían para continuar fortaleciendo la PNC.
"El propósito es identificar las medidas necesarias para fortalecer el desempeño y la capacidad de respuesta de la institución policial", se detalló en el documento.
Agentes de PNC capturados tras supuesta implantación de arma
El pasado 23 de octubre fueron capturados siete integrantes de la PNC, en seguimiento de las investigaciones por la supuesta implantación de un arma que se habría dado durante los operativos realizados tras el doble asesinato ocurrido en el Campo Marte.
En el referido recinto deportivo ocurrió un ataque armado donde murieron el abogado, exfiscal y exsuperintendente, Juan Francisco Solórzano Foppa; y el exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro.
Por este crimen fueron detenidos poco después de los hechos los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz; sin embargo, ambos quedaron en libertad por decisión judicial, al considerarse que no existían los indicios suficientes para vincularlos a una investigación por su presunta implicación en el crimen.
El Ministerio Público informó que se practicaron diligencias relacionadas con la presunta colocación de un arma de fuego a dos ciudadanos guatemaltecos. "En estos hechos, según los indicios recabados, podrían haber participado agentes de la Policía Nacional Civil", explicó.
Los elementos policiales señalados se encuentran detenidos y este martes se desarrolla la audiencia de primera declaración, en la cual se definirá si enfrentarán o no un proceso penal por presuntamente incurrir en ilegalidades.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7