Suspenden audiencia de siete agentes de PNC detenidos

La audiencia de primera declaración de los siete agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detenidos en seguimiento del caso por el ataque armado donde murieron Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro fue suspendida. Estaba programada para horas de la mañana de este lunes, 26 de octubre.
Hasta el momento se desconocen las razones de la suspensión de la diligencia, tomando en cuenta que la información se mantiene restringida para la prensa por tratarse de un caso que se encuentra bajo reserva.
Mientras tanto, se ha podido confirmar que los agentes fueron llevados inicialmente a la sala de audiencias, pero después conducidos de nuevo a las carceletas de Torre de Tribunales, donde se han mantenido desde el pasado viernes cuando fueron detenidos.
El pasado sábado, el Juzgado de Turno les dio a conocer los motivos de detención a los policías. Se les notificó que están señalados de diferentes delitos, incluidos abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y traslado ilegal de armas de fuego.
MP investiga presunta colocación de arma
El Ministerio Público informó durante horas de la noche del pasado viernes los resultados de un operativo implementado en seguimiento de la investigación relacionada con la muerte del exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa; y el exjudoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
"Se practicaron diligencias relacionadas con la presunta colocación de un arma de fuego a dos ciudadanos guatemaltecos. En estos hechos, según los indicios recabados, podrían haber participado agentes de la Policía Nacional Civil", explicó la institución a través de su Departamento de Información y Prensa.
Agregó que se ejecutaron siete órdenes de aprehensión emitidas por juez competente contra siete integrantes de las filas policiales como resultado de allanamientos en inmuebles ubicados en distintos departamentos del país, así como en la Comisaría 13 y en la sede del Distrito Central de la PNC.
"Tanto la presunta colocación del arma de fuego como las circunstancias de ambas muertes son objeto de investigación, con el propósito de esclarecer lo ocurrido, determinar las responsabilidades individuales y sustentar ante los órganos jurisdiccionales competentes las acciones penales que correspondan", puntualizó el MP.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7