Tres décadas de música, escenarios, canciones inolvidables y una conexión especial con el público forman parte de la historia de Legión, una de las agrupaciones que ha contribuido al desarrollo del pop rock guatemalteco.
La banda nacional celebrará sus 30 años de trayectoria con un concierto especial el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Gran Teatro Delirio, ubicado en la ciudad de Guatemala.
Bajo el nombre "Legión 30 años: ¡La fiesta va a continuar!", el espectáculo promete reunir a seguidores de distintas generaciones para recordar los temas que han acompañado la carrera del grupo desde sus inicios.
La presentación también tendrá un propósito solidario, pues parte de lo recaudado mediante la venta de entradas será destinado a la Liga Nacional contra el Cáncer de Guatemala.
El concierto representa una oportunidad para celebrar la permanencia de una agrupación que comenzó su historia en 1996 y que, tres décadas después, continúa apostando por la música nacional.
Legión: 30 años de historia en el rock guatemalteco
La historia de Legión comenzó en mayo de 1996, cuando la agrupación surgió con una propuesta musical que combinaba la energía del rock con melodías y letras cercanas al público.
Desde sus primeras presentaciones, la banda logró llamar la atención por su fuerza sobre el escenario y por canciones que encontraron un espacio importante en las emisoras nacionales.
Entre los temas que contribuyeron a su popularidad destacan Dime, Tonta y Maldita mi suerte, canciones que, de acuerdo con la información oficial del grupo, alcanzaron posiciones destacadas en estaciones radiales de Guatemala y Centroamérica.
El crecimiento de Legión también le permitió formar parte del catálogo del sello discográfico DIDECA, una compañía que desempeñó un papel importante en la historia de la industria musical centroamericana.
Este vínculo representó una etapa significativa para la agrupación, que pudo desarrollar proyectos discográficos y ampliar el alcance de su música.
Con el paso de los años, Legión consolidó un repertorio que forma parte de los recuerdos de numerosos seguidores del rock nacional.
Los discos y canciones que marcaron su trayectoria
La carrera de Legión incluye diferentes producciones y sencillos que reflejan su evolución artística.
En 1996 presentó "Toda una propuesta", un trabajo que marcó el comienzo de su historia musical.
Posteriormente, en el 2000, lanzó "Legión", una producción realizada bajo el sello DIDECA y que contó con la participación de Álvaro Aguilar, reconocido por su trayectoria como fundador y vocalista de Alux Nahual.
En 2002 llegó "Retro", otro proyecto desarrollado con la misma compañía discográfica. Cinco años después, en 2007, la agrupación presentó el sencillo "Ángel guardián", producido por Alex Gamboa.
Durante 2015 lanzó una versión de "Historias", en la que trabajó con Francisco Páez, vocalista de Malacates Trébol Shop.
En 2016, la banda continuó ampliando su repertorio con "Todo en vida", una colaboración con Javier Calderón, conocido como El Valentino, guitarrista vinculado a Aleks Syntek.
Ese mismo año también desarrolló una colaboración en "Maldita mi suerte" con Pancho, vocalista de Viento en Contra.
La agrupación mantuvo su actividad musical durante los años siguientes y en 2022 presentó "Huracán", sencillo producido por Alex Gamboa.
Uno de sus trabajos más recientes es "Aviones de papel", producción de 2025 que contó nuevamente con la participación de Javier Calderón.
Estos proyectos reflejan el recorrido de una banda que ha logrado mantenerse activa y establecer vínculos con diferentes figuras de la industria musical.
Un concierto con causa a beneficio de la Liga Nacional contra el Cáncer
Además de celebrar su aniversario, Legión aprovechará esta presentación para contribuir a una causa social.
Los organizadores anunciaron que parte de los ingresos obtenidos mediante la venta de entradas será destinada a la Liga Nacional contra el Cáncer, institución dedicada a la prevención, detección y atención de esta enfermedad en Guatemala.
La iniciativa mantiene una línea de compromiso social que ha acompañado a la banda durante su trayectoria.
De acuerdo con su biografía oficial, Legión ha participado en actividades de apoyo a instituciones como Fundabiem y el Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala.
También ha respaldado campañas de concientización relacionadas con el VIH/sida y la prevención de las adicciones.
Para la agrupación, la música ha representado no solamente una forma de entretenimiento, sino también una herramienta para transmitir mensajes positivos y promover la solidaridad.
El concierto del 21 de noviembre permitirá que los seguidores participen en una celebración musical y, al mismo tiempo, contribuyan a una causa benéfica.
¿Cuándo y dónde será el concierto de Legión?
La celebración del 30 aniversario se realizará el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Gran Teatro Delirio, ubicado en el kilómetro 7.5, al final del bulevar Los Próceres, zona 10 de la ciudad de Guatemala.
La apertura de puertas está programada para las 19:00 horas. El evento será exclusivo para mayores de 18 años.
Los precios anunciados por los organizadores son:
Dance Floor: Preventa: Q185. Taquilla: Q200.
Palcos: Preventa: Q200. Taquilla: Q225.
Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma Fanaticks. Los precios pueden estar sujetos a cargos adicionales de la plataforma de venta.
Una celebración para recordar tres décadas de música
Con 30 años de trayectoria, Legión se prepara para reencontrarse con el público que ha acompañado sus diferentes etapas.
El concierto representa una oportunidad para recordar canciones que alcanzaron popularidad en la radio, revivir momentos importantes de la agrupación y celebrar la permanencia del rock hecho en Guatemala.
También permitirá acercar su música a nuevas generaciones de espectadores interesados en conocer parte de la historia musical del país.
"Hace 30 años la fiesta comenzó... ¡y la fiesta va a continuar!", es el mensaje con el que los organizadores invitan al público a participar en esta celebración.
Así, Legión busca convertir su aniversario en una noche de música, recuerdos y solidaridad, reafirmando su lugar dentro de la escena del rock guatemalteco.