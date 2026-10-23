Capturan a siete miembros de la PNC por detención de los hermanos Choc Toz

La noche de este viernes 23 de octubre, fueron trasladados a la Torre de Tribunales, siete miembros de la Comisaría 13 de la Policía Nacional Civil (PNC) involucrados en la la captura de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el pasado 17 de octubre, en el Campo Marte de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Los elementos fueron trasladados a la Torre de Tribunales en donde esperan que les den a conocer los motivos de su aprehensión.
El Ministerio de Gobernación informó este mismo viernes que fueron puestos a disposición de los tribunales un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, por presuntas irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz.
"Estas actuaciones se producen en el contexto de la investigación realizada por la Inspectoría General de la PNC, por instrucciones del Ministerio de Gobernación. Desde que se conocieron los señalamientos, se dispuso la investigación interna, se adoptaron medidas administrativas respecto del personal involucrado y se mantuvo la colaboración con las autoridades competentes.", indicó dicha cartera.
El Ministerio de Gobernación, añadió que estas actuaciones forman parte del proceso de revisión de los procedimientos, mecanismos de supervisión y niveles de mando de la PNC, anunciado el pasado 20 de octubre, que continuará con las medidas correctivas que correspondan.
"La revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil continuará en todos sus niveles de mando, con el propósito de identificar deficiencias, fortalecer los mecanismos de supervisión y adoptar las medidas correctivas que correspondan.", indicó.
Con información de Óscar Grijalva, Emisoras Unidas, 89.7*