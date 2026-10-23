Denuncian a elementos de la PNC por caso de hermanos Choc Toz

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura (OPT) informó este viernes 23 de octubre que denunció a elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) por la captura de los hermanos Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, tras el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el pasado 17 de octubre, en el Campo Marte de la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público (MP) contra los agentes captores de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes fueron señalados de asesinar a Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.
La denuncia se formuló luego de una acusación recibida en la OPT y tras la verificación realizada por una delegación que se constituyó a la Torre de Tribunales, donde lograron establecer las condiciones en que se encontraban los hermanos Choc Toz.
La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura señaló algunos vejámenes: antes de llevarlos al juzgado fueron trasladados a la comisaría 13, donde fueron objeto de gritos, burlas y amenazas, los empujaron y los obligaron a permanecer de rodillas.
Otra de las violaciones a sus derechos derivan en que no pudieron tener un intérprete de idioma q'eqchi' desde el momento de su detención, les destruyeron sus teléfonos, les colocaron un arma que no era de ellos y el tiempo que se tardaron para ser escuchados por un juez, indicó dicha Oficina.
A criterio de la OPT se pudo haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad, tortura, lesiones, detención ilegal, para quienes resulten responsables, indicó.
A disposición de los Tribunales
El Ministerio de Gobernación informó que este viernes, fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia siete integrantes de la PNC: un comisario, un inspector, un oficial tercero y cuatro agentes, por presuntas irregularidades en el procedimiento de detención de los hermanos Choc Toz.
"Estas actuaciones se producen en el contexto de la investigación realizada por la Inspectoría General de la PNC, por instrucciones del Ministerio de Gobernación. Desde que se conocieron los señalamientos, se dispuso la investigación interna, se adoptaron medidas administrativas respecto del personal involucrado y se mantuvo la colaboración con las autoridades competentes.", indicó dicha cartera.
El Ministerio de Gobernación, añadió que estas actuaciones forman parte del proceso de revisión de los procedimientos, mecanismos de supervisión y niveles de mando de la PNC, anunciado el pasado 20 de octubre, que continuará con las medidas correctivas que correspondan.
"La revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil continuará en todos sus niveles de mando, con el propósito de identificar deficiencias, fortalecer los mecanismos de supervisión y adoptar las medidas correctivas que correspondan.", indicó.