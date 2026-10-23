 Buscan que la CC ordene medidas para garantizar la seguridad de los guatemaltecos
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Buscan que la CC ordene medidas para garantizar la seguridad de los guatemaltecos

Diputados de la UNE presentaron un amparo contra el presidente Bernardo Arévalo y los ministros de Gobernación y Defensa.

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Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala., Omar Solís/Emisoras Unidas
Sede de la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Los diputados del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) presentaron este viernes, 23 de octubre, un amparo preventivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigirles a las autoridades que implementen acciones para proteger los derechos fundamentales de la población. Indicaron que accionaron tomando en cuenta los índices de inseguridad en el país.

El diputado José Inés Castillo, jefe del bloque verde, explicó que decidieron acudir ante el alto tribunal debido a la coyuntura nacional, pues consideraron que existen amenazas a los derechos contra la vida, la integridad física y la seguridad de los guatemaltecos.

El legislador hizo referencia a que son múltiples los hechos de violencia que se han registrado recientemente, incluyendo el asesinato del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue atacado a balazos en el Campo Marte el pasado fin de semana. En el hecho también perdió la vida el exjudoca Gustavo Aguilar.

"Dar un plazo ante el incumplimiento de cumplir la atribución que la Constitución les manda, ordenar la destitución de estos funcionarios. Es una tragedia lo que está pasando en el país. Guatemala está viviendo momentos oscuros. Pareciera que está regresando a los años setenta y ochenta ante lo que está pasando", expresó.

Castillo indicó que la acción promovida busca que la Corte les ordene al presidente de la República, Bernardo Arévalo; y a los ministros de Gobernación, Marco Villeda; y de Defensa Nacional, Henry Sáenz, que cumplan las atribuciones para las que fueron designados.

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