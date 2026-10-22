 PNC explica avances en investigación por ataque armado en el Campo Marte
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PNC explica avances en investigación por ataque armado en el Campo Marte

Las autoridades policiales explicaron que esperan obtener resultados y capturas en aproximadamente 15 días.

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Autoridades de la PNC se presentan a citación en el Congreso para darle seguimiento al ataque armado ocurrido en el Campo Marte., Dayana Rashón/EU
Autoridades de la PNC se presentan a citación en el Congreso para darle seguimiento al ataque armado ocurrido en el Campo Marte. / FOTO: Dayana Rashón/EU
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El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, y otras autoridades de la entidad de seguridad se presentaron este jueves, 22 de octubre, al Congreso de la República en respuesta a una citación para abordar el tema del ataque armado ocurrido el pasado fin de semana en el Campo Marte, donde murieron el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y el exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro.

Los jefes policiales fueron convocados por diputados del bloque Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS) para que brindaran detalles sobre las acciones realizadas en seguimiento del doble crimen, incluida la detención de los hermanos Choc Toz, que después fueron liberados por decisión judicial al no existir indicios suficientes que respaldaran su presunta implicación en el caso.

Boteo se refirió a cómo avanzan las averiguaciones en torno a este hecho y confirmó que se trabaja en conjunto con cuatro equipos de investigación y el Ministerio Público (MP), así como dos unidades de video forense para obtener resultados y lograr detenciones en las próximas semanas.

"Se está trabajando también con la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público y consideramos importante que son equipos muy buenos, tanto del MP como de PNC. No descartamos que en unos 15 días tengamos las primeras capturas", añadió el director.

Sobre el tema específico del asesinato de Solórzano Foppa, quien se desempeñó como fiscal y jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el funcionario mencionó que se manejan diferentes hipótesis y avanzan las investigaciones.

"Pero lo importante es que nuestros equipos ya tienen un avance. Por el perfil, no se descarta que tras sus publicaciones se diera el ataque", señaló.

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