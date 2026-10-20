OEA condena el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa

La Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en Guatemala lamentó y condenó el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre pasado, en la Ciudad de Guatemala, en un ataque armado en el que también murió Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro.
La Misión reconoció la trayectoria de Juan Francisco Solórzano Foppa en el servicio público y su compromiso con el fortalecimiento de la justicia y la lucha contra la corrupción en Guatemala.
"Ante la gravedad de lo ocurrido, la Misión hace un llamado a las autoridades competentes a realizar una investigación pronta, exhaustiva e independiente que permita esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes, con pleno respeto al debido proceso. Una respuesta institucional efectiva frente a este crimen resulta fundamental para combatir la impunidad y fortalecer la confianza ciudadana en la justicia.", indicó la OEA. a través de un comunicado.
Por su parte la Fundación Myrna Mack condenó enérgicamente el asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, "Nos sumamos al profundo pesar e indignación de su familia, seres queridos, colegas y amistades, y acompañamos con respeto y solidaridad las honras fúnebres en su memoria.", indicó.
Dicha Fundación reconoció la trayectoria profesional de Solórzano Foppa, al servicio de Guatemala. Desde distintos espacios de la función pública y del ejercicio profesional del derecho, participó activamente en esfuerzos dirigidos al fortalecimiento de la justicia, la lucha contra la corrupción, la investigación criminal y el combate de estructuras delictivas que durante décadas han debilitado al Estado guatemalteco.
Movimiento ProJusticia señaló que el crimen fue perpetrado en un momento de extrema complejidad política, por los insistentes actos de desestabilización contra la presidencia de Bernardo Arévalo, y por el inminente proceso de elecciones generales 2027.
Crimen
El asesinato de Solórzano Foppa en un campo de fútbol del Campo Marte en la zona 5 de la capital, ha conmocionado a la población guatemalteca, por la relevancia del abogado dentro de la escena política y por su lucha contra la corrupción.
Solórzano Foppa, quien dirigió la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público (MP) y fue titular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), cobró notoriedad por liderar la inteligencia criminal en investigaciones de alto impacto —incluidos peritajes clave en el caso 'La Línea' que forzó la renuncia del mandatario Otto Pérez Molina en 2015— y por asumir en 2022 la defensa del periodista encarcelado José Rubén Zamora Marroquín.
Su muerte llega solo unos días después de afirmar en su cuenta de la red social X que mercenarios de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos realizaron recientemente un operativo en el este de Guatemala para intentar detener a un presunto narcotraficante de alto perfil, en un ataque bajo investigación que dejó ocho muertos.
Asimismo, el abogado había emprendido una fuerte lucha por desenmascarar a la pandilla Barrio 18 y sus nexos con el poder político guatemalteco.
Con información de Estela Noj, Emisoras Unidas, 89.7*