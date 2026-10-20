 Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa
Nacionales

Con emotiva ceremonia, marcada por exigencias de justicia, despiden a Solórzano Foppa

Durante su funeral, el exfiscal y exjefe de la SAT es recordado por su papel fundamental en su familia y en la lucha contra la corrupción en Guatemala.

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Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa, el 20 de octubre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
Funeral de Juan Francisco Solórzano Foppa, el 20 de octubre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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Amigos, familiares, funcionarios, representantes de diferentes sectores y guatemaltecos en general se reunieron este martes, 20 de octubre, en el Cementerio Los Parques, ubicado en el municipio de Mixco, Guatemala, para darle el último adiós al exfiscal del Ministerio Público y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, quien fue asesinado el pasado fin de semana.

El cortejo fúnebre salió aproximadamente a las 07:30 horas de la capilla donde se realizó el velatorio. El cuerpo fue trasladado en una unidad de los Bomberos Municipales, de la cual formó parte durante años el exfuncionario.

Solórzano Foppa fue llevado a la plaza de la Constitución, en la zona 1 capitalina, donde se realizó un homenaje público, que incluyó ceremonias mayas y la expresión de mensajes para destacar el papel que tuvo en la historia de Guatemala, donde se dedicó a denunciar la corrupción.

Después, el cortejo se trasladó al camposanto donde reposarán sus restos. En este lugar se desarrolla una emotiva ceremonia donde se recuerdan anécdotas de la vida del reconocido exfiscal.

Además, entre lágrimas, dolor y llanto, los presentes en el funeral se unieron en una sola voz para gritar "justicia por Juan Francisco", como una forma de exigirles a las autoridades que esclarezcan el crimen contra el abogado.

Los arreglos florales que ha sido llevados y enviados por allegados a Solórzano Foppa llenan el lugar, donde también se escucha de fondo la música que a él le gustaba y que sus familiares han incluido como una forma de honrar su memoria.

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