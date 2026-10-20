EN DIRECTO. Con homenaje público, despiden a Juan Francisco Solórzano Foppa

El exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, será enterrado este martes, 20 de octubre, tras ser asesinado el pasado fin de semana en un crimen que ha conmocionado a Guatemala y que permanece impune, aunque las autoridades han asegurado que encontrarán a los sicarios.
El cortejo fúnebre del exfuncionario salió a las 07:30 horas de la capilla donde se realizó su velatorio, ubicada en la zona 9. Su cuerpo es trasladado en una unidad de los Bomberos Municipales, cuerpo de socorro del cual formó parte durante años.
Desde ese punto, se dirige hacia el Parque Central, en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, donde se realizará un homenaje público en su memoria. Tras concluir, el cuerpo será trasladado al Cementerio Los Parques, ubicado en Mixco, donde se realizará la ceremonia de sepultura.
La inhumación de Solórzano Foppa se realizará este 20 de octubre, fecha emblemática para Guatemala por conmemorarse el Día de la Revolución. Según dijo su tío, Julio Solórzano Foppa, la decisión se tomó tras los trámites legales, pero la familia y organizaciones consideraron importante marcar esa coincidencia para visibilizar que los crímenes de impacto político representan un retroceso para la democracia en el país.
Destacan su trabajo y exigen justicia
El velatorio de Solórzano Foppa se realizó ayer y contó con la presencia de familiares, amigos, funcionarios, diputados y representantes de diferentes sectores. Entre quienes acudieron a expresar sus condolencias se encuentran el presidente Bernardo Arévalo, la vicemandataria Karin Herrera y el periodista José Rubén Zamora.
La capilla donde permanecían los restos del guatemalteco reconocido por pronunciarse ampliamente contra la corrupción e impunidad se llenó de arreglos florales, entregados como una forma de honrar su memoria.
También fueron colocadas fotografías alrededor del ataúd, en las que se podía observar los momentos que el exfiscal compartió con sus familiares, amigos y conocidos. De igual forma, fueron exhibidos los uniformes que Solórzano Foppa portó en su momento, cuando integró la SAT y el Ministerio Público.
El crimen contra Solórzano Foppa ha conmocionado a la población guatemalteca, que se ha volcado a las redes sociales para expresar su repudio y exigir justicia.
Las investigaciones continúan en desarrollo para identificar a los responsables de quitarle la vida al exfuncionario y al exjudoca Gustavo Aguilar Gamarro, ambos tras el ataque armado ocurrido el sábado 17 de octubre en el Campo Marte.