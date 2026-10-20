 Gobernación hará “revisión profunda” de estructura de PNC
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Gobernación iniciará “proceso de revisión profunda” de la estructura de la PNC

La revisión comprenderá los distintos niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión.

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El Ministerio de Gobernación anunció este martes 20 de octubre que, ante los acontecimientos ocurridos durante os últimos días, y en cumplimiento de su responsabilidad de garantizar la seguridad de los guatemaltecos, se ha determinado iniciar un proceso de revisión profunda de la estructura, conducción y funcionamiento de la Policía Nacional Civil (PNC).

La cartera que dirige el ministro Marco Antonio Villeda enfatizó que las circunstancias actuales demandan decisiones firmas y responsables, por lo que se adoptarán las medidas administrativas y organizativas que correspondan.

Gobernación se pronuncia por libertad a los hermanos Choc Toz

El Juzgado de Turno decretó la falta de mérito a favor de los hermanos Choc Toz detenidos tras el ataque armado en el que murió Juan Francisco Solórzano Foppa.

Por medio de un comunicado, se explicó que la referida revisión comprenderá los distintos niveles de mando, los procedimientos operativos y los mecanismos de supervisión y control institucional.

"El propósito es identificar las medidas necesarias para fortalecer el desempeño y la capacidad de respuesta de la institución policial", se detalló en el documento.

En los próximos días se informará a la población sobre los resultados de este proceso y las decisiones que se adopten para continuar fortaleciendo la PNC.

"Nuestro compromiso con la población nos exige evaluar, fortalecer y mejorar continuamente nuestras instituciones para brindar cada día un mejor servicio y una respuesta más efectiva a las necesidades del país", 

aseguró el Mingob, a la vez que reiteró su compromiso con la transparencia y actuar con apego a la legalidad.

Gestionan adquisición de cámaras corporales para policías

La PNC aseguró ayer que buscará la pronta implementación de cámaras corporales para sus agentes después de la detención de dos hermanos acusados erróneamente del asesinato el pasado sábado del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

En un comunicado, la institución puntualizó que "se agilizará" la adquisición de las cámaras corporales, al igual que un "sistema de videovigilancia" para las patrullas.

"La implementación de tecnología de grabación en los uniformes policiales es una necesidad imperiosa para evitar injusticias contra la población, pero también para proteger e impedir arbitrariedades o falsas acusaciones en contra de los agentes que cumplen dignamente con su deber", expuso el comunicado de la Policía guatemalteca.

El director de las fuerzas de seguridad, David Custodio Boteo, explicó que buscarán los recursos financieros necesarios para la adquisición de las cámaras en los más de 40 mil agentes de Policía que resguardan la seguridad del país.

El anuncio llega después de que el sábado fueran detenidos dos hermanos, repartidores de comida, sindicados como los asesinos de Solórzano Foppa, supuestamente con un arma de fuego en su poder a varios kilómetros de distancia de la escena del crimen.

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