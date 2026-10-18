Gobernación se pronuncia por libertad a los hermanos Choc Toz

El Ministerio de Gobernación informó este domingo 18 de octubre que ha tenido conocimiento de la resolución judicial que declaró la falta de mérito a favor de Rigoberto Choc Toz, de 30 años, y Daniel Zaqueo Choc Toz, de 18, señalados de participar en el crimen de Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, de 45 años, ocurrido en el Campo Marte de la zona 5 de la capital.
"El Ministerio respeta la decisión del órgano jurisdiccional competente.", indicó la cartera en un comunicado.
También recordó que el pasado 17 de octubre el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda dejó establecido que las detenciones no constituían una determinación de culpabilidad y que la investigación debía conducirse con objetividad, sin ajustar sus conclusiones a las capturas realizadas.
Gobernación añadió que la Policía Nacional Civil continuará colaborando con el Ministerio Público en las diligencias que legalmente correspondan para esclarecer los hechos.
"Cualquier cuestionamiento sobre las actuaciones policiales deberá ser examinado por las autoridades competentes, con pleno respeto al debido proceso.", indicó Gobernación.
El Juzgado de Turno decretó la falta de mérito durante la audiencia que se realizó a puerta cerrada, indicó el abogado defensor Karlos de León.
El abogado agregó que el Juzgado ordenó la devolución de la motocicleta incautada a los hermanos, quienes afirmaron trabajar para una aplicación de pedidos.
Aprehensión
Rigoberto Choc Toz, quien fue miembro del Ejército de Guatemala, y fue detenido junto a su hermano Daniel Zaqueo Choc Toz, manifestó que habían recogido un pedido en un restaurante en zona 16 para ser entregado en el mismo sector cuando fueron interceptados por la policía.
Choc Toz relató que los policías le indicaron que los sospechosos del tiroteo en el Campo Marte, llevaban una camisola del club de futbol Barcelona, por lo que era sospechoso. "La verdad no llevamos arma, no se donde la encontraron, hay cámara, hay que revisar", manifestó.
La captura fue ejecutada por la Policía minutos después del ataque armado en el que murió el exfiscal anticorrupción y exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa junto a Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, mientras practicaba futbol, en el interior del Campo Marte en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala.
Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas, 89.7*