 Ministro de Gobernación explica cambios en la cúpula de la PNC
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Ministro de Gobernación explica cambios en la cúpula de la PNC

El ministro Marco Villeda confirmó la destitución del Director General y el Subdirector General de Operaciones.

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El jefe del Interior, Marco Antonio Villeda, aseguró que acutará en contra de los bloqueos., Omar Solís.
El jefe del Interior, Marco Antonio Villeda, aseguró que acutará en contra de los bloqueos. / FOTO: Omar Solís.
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El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, explicó este martes 27 de octubre los cambios que se realizaron en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) y aseguró que se dieron como parte del proceso de evaluación continua a lo interno de la institución, a la vez que reiteró su disposición de continuar fortaleciendo la institución encargada de brindar la seguridad a la ciudadanía.

Según explicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", tal como se anunció la semana anterior, se está llevando a cabo una revisión de la estructura policial, tomando en cuenta los desafíos de seguridad que enfrenta Guatemala. En ese sentido, señaló la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y de seguir tomando decisiones.

"Por esa razón, he decidido realizar nuevos cambios en la estructura superior de mando de la PNC. En consecuencia, he dispuesto la remoción de quienes actualmente ocupan los cargos de Director General y Subdirector General de Operaciones. Esta decisión es resultado del proceso de evaluación y reestructuración institucional que se ha desarrollado para fortalecer la capacidad operativa de la entidad de seguridad", dijo.

Villeda añadió que ha dispuesto que dos oficiales de carrera asuman las responsabilidades superiores de conducción de la PNC y añadió que su designación responde a la necesidad de fortalecer la disciplina, dirección institucional y capacidad de respuesta. Sin embargo, no mencionó los nombres de las nuevas autoridades.

La presentación oficial e información de los nombramientos de los nuevos mandos policiales se hará este martes, en una conferencia de prensa programada para las 15:00 horas, que se llevará a cabo en la sede del Ministerio de Gobernación.

Sumado a estos cambios, el funcionario informó que ya giró instrucciones para que la Inspectoría General de la PNC sea fortalecida para que este mecanismo responda a los desafíos actuales. "Los socios estratégicos acompañarán el proceso de fortalecimiento que garantice la transparencia y la mejora continua en la supervisión de las actividades policiales", expuso.

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