La controversia que involucra al actor y cantante mexicano Vadhir Derbez continúa generando reacciones. Esta vez, el periodista Carlos Jiménez, conocido como C4 Jiménez, acusó públicamente al abogado del artista de presuntamente ofrecerle dinero para que dejara de publicar información relacionada con las denuncias por agresión sexual que se han difundido contra el hijo de Eugenio Derbez.
El señalamiento surgió después de que Vadhir cuestionara públicamente el trabajo del comunicador, a quien acusó de difundir información confidencial y de realizar numerosas publicaciones sobre su situación legal.
En respuesta, Jiménez aseguró que personas supuestamente enviadas por el abogado Enrique González Casanova habrían intentado negociar con él un acuerdo económico para retirar contenido de sus redes sociales y dejar de mencionar al actor en sus investigaciones periodísticas.
De acuerdo con las declaraciones difundidas el 20 de noviembre de 2026, la supuesta propuesta contemplaba un pago inicial y entregas mensuales de dinero.
El periodista afirmó que rechazó el ofrecimiento y que continuará informando sobre el caso.
Es importante señalar que estas acusaciones corresponden a declaraciones públicas de Carlos Jiménez. El material disponible no acredita de manera independiente que el supuesto ofrecimiento económico haya ocurrido.
Carlos Jiménez denuncia supuesto ofrecimiento económico
La controversia tomó fuerza cuando el comunicador dirigió sus señalamientos directamente al abogado de Vadhir Derbez.
Durante su intervención, Jiménez sostuvo que el representante legal del artista habría enviado intermediarios para ofrecerle dinero a cambio de modificar su cobertura periodística.
Según su versión, la propuesta incluía una cantidad inicial y pagos posteriores condicionados a que eliminara publicaciones de X, anteriormente Twitter, y dejara de mencionar al cantante en sus notas.
El periodista aseguró que no aceptaría ningún acuerdo de ese tipo, pues considera necesario continuar informando sobre las denuncias que han sido difundidas públicamente.
También manifestó que decidió revelar el presunto ofrecimiento para evitar que en el futuro alguien afirmara que había recibido dinero para guardar silencio.
Hasta ahora, la información proporcionada no incluye documentos, grabaciones o una resolución judicial que confirme la existencia de la propuesta económica.
Por lo tanto, el señalamiento debe entenderse como una acusación del periodista y no como un hecho demostrado.
¿Qué respondió Vadhir Derbez a las publicaciones del periodista?
El enfrentamiento comenzó después de que Vadhir Derbez reapareciera públicamente para rechazar las acusaciones en su contra y cuestionar la manera en que Carlos Jiménez ha informado sobre su situación legal.
El hijo de Eugenio Derbez señaló que el comunicador había difundido más de diez publicaciones relacionadas con su caso en un periodo de tres días.
Según el actor, esta cobertura estaría contribuyendo a construir una imagen de culpabilidad antes de que exista una resolución judicial.
Derbez también cuestionó el origen de la información publicada por Jiménez, pues aseguró que algunos datos corresponderían a expedientes que deberían permanecer bajo resguardo de las autoridades.
El cantante sostuvo que las filtraciones podrían afectar las investigaciones y vulnerar su derecho a la presunción de inocencia.
Por su parte, Enrique González Casanova, abogado del actor, también cuestionó públicamente cómo el periodista habría obtenido información sobre una posible investigación federal que, según afirmó, la propia defensa todavía no conocía formalmente.
Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el representante legal explicó que su equipo no tenía acceso a los documentos de una presunta segunda denuncia contra Derbez.
Carlos Jiménez responde a señalamientos sobre su pasado
En medio del intercambio de declaraciones, Vadhir Derbez también hizo referencia a una acusación previa por tentativa de feminicidio contra Carlos Jiménez.
El periodista rechazó que ese señalamiento desacreditara su trabajo y aseguró que, cuando fue requerido por las autoridades, acudió a las instancias correspondientes.
Jiménez afirmó que compareció ante el Ministerio Público y un juez, donde presentó elementos para defenderse.
Además, cuestionó que el actor utilizara ese antecedente para responder a las publicaciones relacionadas con las investigaciones en su contra.
El comunicador insistió en que continuará informando sobre el caso y sostuvo que corresponde a las autoridades determinar las responsabilidades de las personas involucradas.
Las declaraciones de ambas partes han provocado un intenso debate sobre la cobertura de investigaciones judiciales que involucran a figuras públicas, así como los límites entre el derecho a la información y la presunción de inocencia.
Periodista pide a Vadhir Derbez colaborar con las investigaciones
Durante su respuesta, Carlos Jiménez también solicitó a Vadhir Derbez que se presente ante las autoridades y participe en las diligencias correspondientes.
El comunicador hizo referencia a una presunta prueba comparativa de ADN que, según su versión, estaría contemplada dentro de las investigaciones.
Jiménez mencionó a Gema Chávez, funcionaria de la Fiscalía capitalina, al referirse a la existencia de posibles elementos médicos, psicológicos y genéticos vinculados con el expediente.
Sin embargo, sus declaraciones no permiten confirmar de manera independiente que exista una orden vigente para realizar esa prueba ni que el actor haya sido formalmente citado para cumplirla.
Por su parte, la defensa de Derbez ha insistido en que el cantante rechaza las acusaciones y que busca aclarar su situación mediante los procedimientos legales correspondientes.
La investigación permanece abierta y ninguna de las denuncias mencionadas constituye, por sí sola, una prueba de culpabilidad.
Fiscalía de Ciudad de México revela nuevos detalles del caso
Este lunes 23 de noviembre de 2026 surgió una nueva actualización relacionada con la situación legal de Vadhir Derbez.
Michelle Marisol Flores Ayala, fiscal de Investigación de Delitos Sexuales de la Ciudad de México, aseguró que los abogados González Casanova, quienes públicamente han hablado en representación del actor, no están acreditados formalmente como sus defensores dentro de la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía capitalina.
Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, la funcionaria explicó que las autoridades han intentado localizar al investigado y a sus representantes para avanzar con las diligencias, pero hasta ese momento no habían conseguido concretar su comparecencia.
Esta declaración añade un nuevo elemento a la controversia, debido a que los abogados han participado en diferentes entrevistas para explicar públicamente la postura del actor.
La falta de acreditación dentro de una carpeta específica, sin embargo, no significa necesariamente que los profesionales no puedan asesorarlo o representarlo en otros procedimientos.
¿Qué se sabe de las denuncias contra Vadhir Derbez?
La controversia se originó después de que se conociera una investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una denuncia de presunta violación relacionada con hechos que habrían ocurrido en abril de 2026.
De acuerdo con información difundida por medios mexicanos, la Fiscalía obtuvo inicialmente una orden de aprehensión contra el actor, pero esta quedó sin efectos después de un juicio de amparo.
La resolución no significó el cierre de la investigación. La Fiscalía impugnó la decisión, por lo que el asunto continúa sujeto a revisión judicial.
En paralelo, también surgió información sobre otra denuncia por presunta agresión sexual contra una menor de edad, relacionada con hechos que supuestamente habrían ocurrido durante un crucero.
Sobre este segundo señalamiento, los representantes legales del actor aseguraron inicialmente que no habían recibido una notificación formal y que desconocían el contenido del expediente.
Posteriormente, un despacho jurídico que representa a la presunta víctima confirmó públicamente la existencia de una denuncia, aunque los detalles procesales continúan sujetos a las investigaciones correspondientes.
Vadhir Derbez ha rechazado las acusaciones y sostiene que también ha sido víctima de un presunto intento de extorsión.
Hasta el momento, no existe información pública que permita afirmar que el actor haya sido declarado culpable de los delitos señalados.