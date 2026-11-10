 Alerta sísmica de Google: ¿Te llegó el aviso en tiempo real?
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¿Recibiste la alerta de sismo de Google? Servicio envió masivo aviso en tiempo real

El fuerte sismo que sacudió este martes, 10 de noviembre, fue alertado de manera inmediata por el servicio de Google.

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Las alertas de Google se encuentran en fase de evaluación., Captura de pantalla
Las alertas de Google se encuentran en fase de evaluación. / FOTO: Captura de pantalla
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Este martes, 10 de noviembre, un fuerte sismo de 5.2 grados alertó a los guatemaltecos a las 8:54 horas. En ese mismo instante, Google envió una notificación push a sus servicios avisando sobre el movimiento telúrico con una magnitud preliminar de 5.4 grados. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín específico para brindar los detalles oficiales del sismo, en el que confirmó que se registró a las 8:54 horas, hora en la que fue enviada la notificación de Google, con región epicentral en el Océano Pacífico.

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Sistema de alertas de sismos de Google en Guatemala - Emisoras Unidas

Alertas de sismos de Google en Guatemala

La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció en octubre pasado la habilitación en Guatemala del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite enviar avisos anticipados a teléfonos móviles compatibles, brindando a la población segundos valiosos para adoptar medidas de prevención.

Conred informó que la Secretaria Ejecutiva de Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en coordinación con el Foro de Transformación Digital del Congreso de la República y Google, impulsan el acceso de la población guatemalteca a la herramienta tecnológica gratuita que fortalece la prevención y preparación ante eventos sísmicos.

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