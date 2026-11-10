Alerta sísmica de Google: ¿Te llegó el aviso en tiempo real?

Este martes, 10 de noviembre, un fuerte sismo de 5.2 grados alertó a los guatemaltecos a las 8:54 horas. En ese mismo instante, Google envió una notificación push a sus servicios avisando sobre el movimiento telúrico con una magnitud preliminar de 5.4 grados.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) emitió un boletín específico para brindar los detalles oficiales del sismo, en el que confirmó que se registró a las 8:54 horas, hora en la que fue enviada la notificación de Google, con región epicentral en el Océano Pacífico.
Alertas de sismos de Google en Guatemala
La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció en octubre pasado la habilitación en Guatemala del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite enviar avisos anticipados a teléfonos móviles compatibles, brindando a la población segundos valiosos para adoptar medidas de prevención.
Conred informó que la Secretaria Ejecutiva de Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en coordinación con el Foro de Transformación Digital del Congreso de la República y Google, impulsan el acceso de la población guatemalteca a la herramienta tecnológica gratuita que fortalece la prevención y preparación ante eventos sísmicos.