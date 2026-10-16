Temblor - sismo en Guatemala, viernes 16 de octubre

El territorio guatemalteco fue sacudido por un sismo este viernes 16 de octubre. Según el Instituto Nacional de Sismología, de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el evento ocurrió a las 05:39 horas.
El boletín preliminar emitido por la Sección de Sismología del Departamento de Investigación y Servicios Geofísicos de la entidad señala que el temblor tuvo una magnitud de 5.1, con región epicentral en el océano Pacífico, en costas de México.
Según la información recabada, el movimiento telúrico fue sensible, aunque con intensidad leve, en sectores del sur, suroeste y occidente del país.
Las autoridades de protección civil implementaron los protocolos correspondientes e iniciaron la verificación de posibles daños materiales o personales, sin que hasta el momento se haya reportado alguno.
Guatemala, territorio altamente sísmico
Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres.
En el país aún persiste el recuerdo del terremoto de gran magnitud (7.5) que tuvo lugar el 4 de febrero de 1976, es decir, hace 50 años.
Dicho sismo, ocurrió 160 kilómetros al noreste de Ciudad de Guatemala. Esa tragedia cobró la vida de alrededor de 23 mil personas, de acuerdo con cálculos oficiales.
Guatemala se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.
Además de este territorio, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Ecuador, Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, México, Estados Unidos y Canadá.