Looks de K-Pop en los Oscars: Elogios para Guerreras

La música y el estilo se hicieron presentes en la alfombra roja de los Premios Oscar 2026 con la llegada de las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes dan vida al grupo ficticio HUNTR/X en la película animada Las Guerreras K-Pop.
Las artistas, reconocidas dentro de la escena del R&B y el K-pop coreano-estadounidense, deslumbraron con atuendos modernos y sofisticados que rápidamente captaron la atención de los medios internacionales y de los seguidores en redes sociales.
Su presencia en la ceremonia de este año ha sido especialmente comentada debido al impacto que ha tenido la cinta producida por Netflix, considerada una de las producciones animadas más populares de la temporada.
Las voces detrás del fenómeno musical
EJAE interpreta al personaje de Rumi, Audrey Nuna da voz a Mira y Rei Ami a Zoey, protagonistas de la historia que combina acción, fantasía y música. Además de su participación en la película, las artistas han destacado por interpretar los temas originales del filme, entre ellos el éxito viral Golden, que logró posicionarse en las listas musicales internacionales y convertirse en tendencia en plataformas digitales.
El álbum oficial de la producción también alcanzó importantes logros, colocando varias canciones en los rankings globales y consolidando a HUNTR/X como un fenómeno cultural dentro del universo del entretenimiento juvenil.
Nominaciones en los Premios Oscar
La película Las Guerreras K-Pop llegó a la gala con nominaciones relevantes, incluyendo la categoría de Mejor Película Animada, además de competir por Mejor Canción Original gracias al impacto de su banda sonora.
Estas nominaciones han fortalecido el interés del público por la producción y han convertido a sus intérpretes musicales en figuras clave durante la temporada de premios. La aparición de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami en la alfombra roja simboliza el reconocimiento de la industria cinematográfica a la fusión entre el cine animado y la música contemporánea.
Looks que roban miradas
En su paso por la alfombra roja, las cantantes apostaron por estilismos que reflejan la estética futurista y vibrante asociada a la película. Desde vestidos con detalles metálicos hasta conjuntos inspirados en la moda urbana asiática, sus elecciones de vestuario fueron ampliamente elogiadas por críticos de moda y fanáticos.
Las redes sociales se llenaron de comentarios positivos sobre la presencia de las artistas, quienes se mostraron emocionadas por formar parte de la ceremonia más importante del cine mundial.
La gran noche del cine
La edición número 98 de los Premios Oscar se celebra este domingo 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. La ceremonia reúne a las principales figuras de la industria cinematográfica y es transmitida en vivo a nivel internacional.
Con su nominación y su destacada aparición en la alfombra roja, las cantantes de Las Guerreras K-Pop no solo representan el éxito de la película, sino también la creciente influencia global del K-pop y del entretenimiento asiático en la industria del cine.