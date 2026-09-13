Brutal pelea: hombre al borde de la muerte en impactante video

Una cámara de seguridad captó el momento en que una discusión entre dos hombres terminó en una violenta pelea que dejó a uno de ellos inconsciente y gravemente herido en el sector Alto de la Virgen, en Icononzo, Tolima, Colombia.
En las imágenes se observa inicialmente a un hombre caminando por el lugar junto a su pareja. Todo transcurre con normalidad hasta que otro sujeto aparece y se produce un cruce de palabras entre ambos.
La situación cambia rápidamente de tono y comienza una pelea. El segundo hombre golpea al sujeto que caminaba con su pareja y, en medio del forcejeo, ambos terminan en el suelo. Incluso después de que caen, la agresión continúa durante varios segundos.
El hombre que iba acompañado logra ponerse de pie y, antes de continuar enfrentándose con su agresor, deja a su pareja a un lado. Los dos vuelven a intercambiar golpes mientras avanzan por el lugar.
La pelea continúa hasta que el sujeto que inicialmente caminaba con su pareja es lanzado hacia una banqueta. La caída es de tal gravedad que el hombre queda inconsciente sobre el lugar, sin poder levantarse.
Lejos de auxiliarlo, el otro involucrado se aleja rápidamente de la escena y huye, dejando al hombre tendido y gravemente herido.
Hombre quedó gravemente herido
De acuerdo con las versiones conocidas sobre el caso, la víctima tuvo que recibir atención médica debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el enfrentamiento.
La grabación fue difundida en redes sociales y generó preocupación por la violencia de la agresión. Hasta el momento, las circunstancias que originaron el cruce de palabras que desencadenó la pelea no han sido esclarecidas públicamente.
Las autoridades deberán determinar las circunstancias del enfrentamiento y establecer si existen responsables por las lesiones ocasionadas durante la riña.