 El asombroso video del maestro Shifu en Guatemala
Farándula

El imponente video que grabó el Maestro Shifu en Guatemala

El famoso streamer Maestro Shifu vivió una experiencia inesperada durante su visita a Guatemala.

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Maestro Shifu , Screenshot
Maestro Shifu / FOTO: Screenshot
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El creador de contenido mexicano Adriano Zendejas, conocido en redes sociales como Maestro Shifu, vivió uno de los momentos más llamativos de su visita a Guatemala . Lo anterior, tras ascender el volcán Acatenango y contemplar desde allí una explosión del imponente volcán de Fuego.

La experiencia formó parte de su recorrido por el país, al que llegó con la intención de conocer algunos de sus principales atractivos turísticos.  Entre ellos estaba precisamente el ascenso al Acatenango, uno de los destinos más buscados por viajeros que desean observar de cerca la actividad del volcán de Fuego.

Durante la madrugada del 12 de septiembre, Maestro Shifu compartió imágenes de su recorrido por el volcán Acatenango.  El streamer mostró parte de la experiencia de subir durante la noche para llegar a un punto desde donde pudiera apreciar el amanecer y las vistas panorámicas de los volcanes guatemaltecos.

Uno de los momentos que más llamó su atención ocurrió cuando el grupo consiguió observar una explosión del volcán de Fuego.  La actividad volcánica se convirtió en uno de los principales atractivos de la travesía y quedó registrada en los videos que el creador de contenido compartió durante su visita.

Más de la visita de el Maestro Shifu

El recorrido no estuvo exento de incertidumbre. Mientras realizaban el ascenso, el grupo manifestó su preocupación por las condiciones del cielo, ya que existía el temor de que la nubosidad impidiera disfrutar de las vistas.  Sin embargo, las condiciones mejoraron posteriormente y permitieron apreciar el paisaje y la actividad del volcán.

La experiencia en el Acatenango permitió a Maestro Shifu conocer uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Guatemala.  Desde este volcán es posible obtener una vista privilegiada del Fuego, cuya actividad constante constituye uno de los espectáculos naturales más reconocidos del país.

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La actriz reapareció en redes sociales con los laterales de la cabeza rapados, un cambio de imagen que rápidamente generó comparaciones con Britney Spears.

Para el streamer, la visita representó además una oportunidad para mostrar a su audiencia internacional parte de los paisajes que ofrece Guatemala.  Sus publicaciones sobre el viaje generaron atención entre sus seguidores, especialmente por las imágenes relacionadas con el ascenso y la impresionante panorámica de los volcanes.

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