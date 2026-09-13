La capital en alerta anaranjada por vulnerabilidad climática

La Municipalidad de Guatemala informó que declaró una alerta anaranjada municipal en la capital, a través de la Coordinadora Municipal para la Reducción de Desastres (COMRED) y la Dirección de Administración de Vulnerabilidades y Emergencias (AVE). La comuna añadió detalles, informando a los vecinos de la Ciudad de Guatemala que tomó la disposición en seguimiento a las disposiciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).
En un comunicado, la Municipalidad de Guatemala indicó que el alcalde, Ricardo Quiñónez, tomó la decisión tras recibir la recomendación técnica de la Dirección AVE. Añadieron que la medida rige en todo el municipio de Guatemala, a partir de las 12:00 horas del pasado sábado, 12 de septiembre de 2026.
La alerta anaranjada declarada en el la Ciudad de Guatemala incluye acciones de monitoreo y atención ante los la probabilidad de que existan eventos como los siguientes:
- Variabilidad climática y lluvias.
- Incendios forestales y estructurales.
- Alertas de salud pública, incluido el sarampión.
- Eventos socio-organizativos.
La medida anunciada por la Municipalidad de Guatemala incluye acciones inmediatas como la activación del Centro de Operaciones de Emergencia Municipal (COEM) de forma indefinida para el monitoreo preventivo.
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Más acciones por la alerta anaranjada en la capital
La entidad municipal agregó que las acciones que se realizan como parte de la alerta anaranjada incluyen el despliegue de operativos de la Dirección AVE, Bomberos Municipales, Policía Municipal de Tránsito, Policía Municipal, Empresa Municipal de Agua y Alcaldías Auxiliares, para brindar atención y respuesta ante cualquier eventualidad.
La prevención la hacemos todos. Mantente informado a través de los canales oficiales de la Municipalidad de Guatemala", instaron desde la comuna.
Con acciones coordinadas, monitoreo permanente y una respuesta oportuna ante las emergencias, la Municipalidad de Guatemala trabaja por un lugar que avanza en prevención, preparación y protección para sus vecinos", finalizaron.