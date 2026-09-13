Marcha Multitudinaria en Villa Nueva por Fiestas Patrias

La calzada Concepción, de la zona 6 de Villa Nueva, concentrará un gran número de personas este domingo, 13 de septiembre de 2026, para la realización de una marcha cívica, en el marco de las fiestas patrias que se realizan en este municipio. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que para este evento ya se cuenta con un operativo especial de los agentes de su institución.
Santos pidió a los conductores que tengan precaución por las actividades patrias de este domingo en el municipio, recalcando que los oficiales de la PMT están listos para acompañar la actividad con señalización temporal en las calles del lugar. En ese sentido, agregó que también se desarrolla otra marcha cívica en San José Villa Nueva, donde varios agentes participan en un operativo de prevención.
Santos indicó que la marcha cívica hará un recorrido con destino hacia el parque central de Vila Nueva, precisando que en ella participan niños de preprimaria hasta adolescentes del ciclo de educación básica de varios planteles educativos de todo el municipio.
Asimismo, la comunicadora pidió a los usuarios de la vía estar atentos a la información que vaya surgiendo, porque se celebrarán otras actividades de las fiestas patrias a partir de el lunes. Cabe destacar que el sábado pasado, en el municipio se realizaron al menos 15 actividades patrias en la vía pública por lo que los agentes de la PMT estuvieron muy activos en diferentes puntos del casco urbano.
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Fiestas patrias aumentarán en Villa Nueva
Santos compartió un afiche en el que se puede observar que para el lunes 14 de septiembre se tienen programadas al menos cinco actividades patrias en todo el municipio. Estudiantes y personas particulares participarán en actividades como actos cívicos, recorridos de antorchas, desfiles de carrozas, izadas de banderas y hasta un concierto de independencia.
Asimismo, el martes 15 de septiembre se espera otra caminata cívica con varios estudiantes de diversos centros educativos locales y la arreada de la bandera en el parque central de la localidad.