 Marcha Multitudinaria en Villa Nueva por Fiestas Patrias
Nacionales

Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nueva

Autoridades de tránsito de Villa Nueva piden precaución por las actividades patrias de este domingo en el municipio.

Compartir:
Estudiantes y familiares se concentran en varios puntos del municipio., PMT de Villa Nueva.
Estudiantes y familiares se concentran en varios puntos del municipio. / FOTO: PMT de Villa Nueva.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La calzada Concepción, de la zona 6 de Villa Nueva, concentrará un gran número de personas este domingo, 13 de septiembre de 2026, para la realización de una marcha cívica, en el marco de las fiestas patrias que se realizan en este municipio. Dalia Santos, vocera de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que para este evento ya se cuenta con un operativo especial de los agentes de su institución.

Santos pidió a los conductores que tengan precaución por las actividades patrias de este domingo en el municipio, recalcando que los oficiales de la PMT están listos para acompañar la actividad con señalización temporal en las calles del lugar. En ese sentido, agregó que también se desarrolla otra marcha cívica en San José Villa Nueva, donde varios agentes participan en un operativo de prevención.

Santos indicó que la marcha cívica hará un recorrido con destino hacia el parque central de Vila Nueva, precisando que en ella participan niños de preprimaria hasta adolescentes del ciclo de educación básica de varios planteles educativos de todo el municipio.

Asimismo, la comunicadora pidió a los usuarios de la vía estar atentos a la información que vaya surgiendo, porque se celebrarán otras actividades de las fiestas patrias a partir de el lunes. Cabe destacar que el sábado pasado, en el municipio se realizaron al menos 15 actividades patrias en la vía pública por lo que los agentes de la PMT estuvieron muy activos en diferentes puntos del casco urbano.

En otras noticias: Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca

Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca

Provial confirmó que el paso quedó liberado en el kilómetro 231 de la carretera QUE-03.

Fiestas patrias aumentarán en Villa Nueva

Santos compartió un afiche en el que se puede observar que para el lunes 14 de septiembre se tienen programadas al menos cinco actividades patrias en todo el municipio. Estudiantes y personas particulares participarán en actividades como actos cívicos, recorridos de antorchas, desfiles de carrozas, izadas de banderas y hasta un concierto de independencia.

Asimismo, el martes 15 de septiembre se espera otra caminata cívica con varios estudiantes de diversos centros educativos locales y la arreada de la bandera en el parque central de la localidad.

En Portada

El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027t
Nacionales

El Niño podría extenderse hasta el primer semestre de 2027

08:39 AM, Sep 13
Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nuevat
Nacionales

Fiestas patrias: Celebran marcha multitudinaria en Villa Nueva

07:32 AM, Sep 13
Incendio de un ferri en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidost
Internacionales

Incendio de un ferri en Filipinas deja 76 muertos y 13 desaparecidos

08:01 AM, Sep 13
Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levantet
Deportes

Barcelona termina sufriendo más de la cuenta para vencer al Levante

10:20 AM, Sep 13
Fallece Francisco Pinula Contreras, leyenda de Comunicacionest
Deportes

Fallece Francisco 'Pinula' Contreras, leyenda de Comunicaciones

08:54 AM, Sep 13

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Liga NacionalEstados UnidosSeguridadReal MadridCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar