Incendio en hogar de ancianos en Chile deja 16 muertos

Al menos 16 personas murieron luego de que un incendio consumiera un hogar de adultos mayores en la región de La Araucanía, Chile, durante la noche del viernes 11 de septiembre. El siniestro ocurrió en el establecimiento El Edén, ubicado entre las localidades de Pitrufquén y Gorbea.
De acuerdo con información de autoridades y medios locales, las llamas comenzaron alrededor de las 22:30 horas. Varias compañías de Bomberos y equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para combatir el fuego y evacuar a las personas que permanecían dentro del inmueble.
Durante las primeras horas del sábado, las autoridades confirmaron la magnitud de la tragedia. El general Miguel Herrera, jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, informó que únicamente 10 personas lograron salir con vida del establecimiento, mientras los equipos de emergencia localizaron los cuerpos de 16 víctimas.
Las primeras investigaciones
Las primeras investigaciones establecen que alrededor de 26 personas se encontraban en el inmueble cuando comenzó el incendio. Según el fiscal a cargo, no todos los residentes eran necesariamente adultos mayores y entre las personas que permanecían en el lugar también había una auxiliar de enfermería encargada de su cuidado.
Los sobrevivientes fueron trasladados al Hospital de Pitrufquén para recibir atención médica, mientras que el Liceo La Frontera fue habilitado como refugio para las personas afectadas por la emergencia.
Las identidades de las víctimas todavía no habían sido divulgadas debido al proceso de notificación a sus familiares.
Tras controlar el incendio, equipos especializados iniciaron las diligencias para determinar cómo se originó el fuego. En las investigaciones participan el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), el Laboratorio de Criminalística de Carabineros y personal del OS-9.
La Fiscalía también busca establecer bajo qué condiciones funcionaba el establecimiento y si contaba con las autorizaciones necesarias para operar. Hasta el momento, las autoridades no han determinado la causa del incendio.