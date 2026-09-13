 Las grandes personalidades que asistieron al GP de España
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Las grandes personalidades que asistieron al Gran Premio de España

El circuito de Madrid se estrenó este fin de semana en la Fórmula 1 con el Gran Premio de España, que reunió a numerosas personalidades y figuras del deporte.

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Zinedine Zidane en el Gran Premio de España de la F1 - EFE
Zinedine Zidane en el Gran Premio de España de la F1 / FOTO: Agencia EFE
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El estreno de Madring como escenario del Gran Premio de España de Fórmula 1 estuvo acompañado por una auténtica constelación de figuras del deporte, la cultura y la sociedad. El rey Felipe VI, Rafael Nadal, Zinedine Zidane, Luis Figo, José Mourinho y una amplia representación del Real Madrid fueron algunos de los rostros más destacados que se dieron cita este domingo en el nuevo circuito madrileño, convertido durante la jornada en uno de los principales puntos de encuentro de la capital.

La Familia Real encabezó la lista de invitados. Felipe VI acudió junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía, con quienes recorrió el paddock antes de la carrera y tuvo la oportunidad de saludar a los dos pilotos españoles de la parrilla: Fernando Alonso, de Aston Martin, y Carlos Sainz, de Williams. A ellos se sumó Rafael Nadal, ganador de 22 títulos de Grand Slam y reconocido aficionado al automovilismo, quien volvió a disfrutar en directo de una carrera de Fórmula 1 después de haber estado esta temporada en el Gran Premio de Miami. El cantante puertorriqueño Luis Fonsi también estuvo presente.

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🏁🔝 Leyendas y jugadores del Real Madrid… no se pierden la carrera en #Madring #formulaone #f1 #realmadrid #vinicius

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Lluvia de estrellas en España

El fútbol tuvo una representación especialmente numerosa debido a la cercanía de Madring con la Ciudad Real Madrid de Valdebebas. Después de completar su entrenamiento, jugadores como Vinícius Júnior, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Fede Valverde, Rodrygo Goes, Brahim Díaz y Bernardo Silva pasaron por el circuito. También acudieron algunas de las grandes figuras de la historia reciente del club blanco, entre ellas Zinedine Zidane, Luis Figo y Roberto Carlos, además del presidente Florentino Pérez. Courtois, reconocido aficionado del automovilismo y propietario de un equipo de Fórmula 4, volvió a mostrar su vínculo con este deporte.

La lista de personalidades vinculadas al fútbol se amplió con la presencia de José Mourinho, entrenador del Real Madrid, y Luis de la Fuente, seleccionador español. El Atlético de Madrid también tuvo protagonismo durante el fin de semana, con visitas de Jan Oblak, David Hancko y Fernando Torres, mientras que Diego Pablo Simeone participó el sábado en la ceremonia posterior a la clasificación y entregó el trofeo de la pole position a Lando Norris. David Beckham, por su parte, estuvo en el circuito el viernes como uno de los invitados destacados.

Más allá del deporte, Madring también recibió a representantes del mundo del entretenimiento y la moda, como el actor Jaime Lorente, la creadora de contenido Cassandra Cano y la modelo sueca Helen Svedin. La presencia de estas figuras reforzó la dimensión social del estreno del circuito madrileño, que busca consolidarse como mucho más que un escenario deportivo. Con más de 20.000 entradas de hospitalidad vendidas y espacios exclusivos alrededor del trazado, especialmente en la espectacular curva de La Monumental, Madring inició su etapa como sede del Gran Premio de España con un contrato que se extiende, al menos, hasta 2035.

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La Familia Real acudió al Gran Premio de España de la Formula 1 - Agencia EFE

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