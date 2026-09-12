 Resultado Marquense vs. San Pedro, fecha 9 del Apertura 2026
Deportes

El primer derbi de San Marcos en Liga Nacional termina con empate

Los “Leones Amarillos del Occidente” podrían salir de la zona de clasificación en esta jornada, en tanto, los “Supergallos” seguirán como terceros.

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Acción de juego entre Marquense y San Pedro
Acción de juego entre Marquense y San Pedro / FOTO: Diego José Vásquez
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La noche de este sábado 12 de septiembre, a las puertas de los 205 años de independencia de Guatemala, en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos se vivió un momento especial e histórico: el primer enfrentamiento en la Liga Nacional entre los equipos de Deportivo Marquense y San Pedro F. C., el primero dirigido por el mexicano Julio Naya y el segundo por el guatemalteco Edwin Vásquez.   

La novena fecha del torneo Apertura 2026, la cual arrancó esta noche en el estadio de los "Leones Amarillos del Occidente", tuvo una buena asistencia del público local, aunque reportes desde San Marcos, se asegura que también llegó aficionado visitante, situación que está reglamentariamente prohibido.  

El duelo fue entrecortado debido a las fuertes faltas en el desarrollo de la primera parte. Solamente se destaca tres ataques importantes, los cuales terminaron en sendas atajadas por los guardametas, siendo el visitante Vander Cruz, el que mejor actuó en este primer lapso.

Apertura 2026: Marquense 0-0 San Pedro 

Al 6, Denilson Ochaeta remató a puerta y a una mano, Vander Cruz se lució con una gran atajada y así evitó el gol de Marquense. Luego, apareció un remate de Fernando Escalante, pero de nuevo el portero de San Pedro les negaba el gol a los locales.

Cerrando el primer tiempo, el portero Guadalupe Gutiérrez también hizo una atajada fundamental que evitó irse con ventaja a la visita.

Mario Escobar tuvo dos decisiones importantes en el primer tiempo: Primero anuló una jugada que terminó en gol, por una mano de Fernando Grande, y segundo, tras revisión de una jugada en el Football Video Support (FVS) determinó que la falta de David Chuc no era para expulsarlo.

Carlos Santos y David Chuc de Marquense, y, German Águila y Luis Martínez de San Pedro fueron los amonestados en el primer capítulo de este primer duelo entre "Leones" y Supergallos" en la Liga Nacional.    

Sin ganador en el derbi de San Marcos 

Para la segunda parte, el desarrollo del partido no mejoraba, y San Pedro empezó a apostar por el empate, en tanto, que los ataques de los marquenses eran sin mayor consecuencia.

Para la etapa complementaria empezaron a realizarse una serie de variantes, pero Edwin Vásquez, el técnico de San Pedro, retiró del campo al delantero German Águila para darle entrada a Alexis Barrientos. Un cambio que afectó la zona delantera del conjunto visitante al retirar a un elemento de peso, que en cualquier momento hubiese podido definir el partido. 

Al final, hubo fiesta, expectativa, invitados al estadio Marquesa de la ensenada, pero el futbol fue cruel y decretó un empate 0-0.

Los "Leones Amarillos del Occidente" sumaron su primer empate del certamen, tras cuatro triunfos y cuatro derrotas, y con 13 puntos siguen en la zona de clasificación, pero con triunfos de Mixco y Xelajú podrían abandonar la misma.

Por su parte, San Pedro llegó a su segundo empate y acumula 17 puntos y seguirá en la tercera posición del campeonato, pero con el peligro que Guastatoya gane y quede a una unidad de los "Supergallos".  

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Acción entre Marquense vs. San Pedro - Diego José Vásquez

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