Impactantes videos de nubes en embudo antes de tormenta

Videos compartidos en redes sociales muestran la impresionante formación de nubes con forma de embudo que fue observada este sábado 3 de octubre en distintos sectores de Asunción y del departamento Central, Paraguay. Las imágenes muestran el momento en que estas particulares formaciones aparecieron en el cielo, antes de que una intensa tormenta afectara la zona durante la noche.
El temporal llegó acompañado de fuertes ráfagas de viento y una intensa caída de granizo que causó daños en vehículos, techos de viviendas y otras estructuras, además de provocar cortes de energía eléctrica en sectores de Asunción y ciudades cercanas.
Habitantes de Ñemby, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Lambaré y Luque compartieron videos de la tormenta, en los que se observan calles inundadas y grandes bloques de granizo. Algunos de los fragmentos de hielo alcanzaron un tamaño similar al de pelotas de tenis, según las imágenes difundidas por los residentes.
Reportan daños en vehículos y techos
Los principales daños se registraron en parabrisas de vehículos, techos abollados y estructuras afectadas por la fuerza del granizo. Ante los cortes de energía ocasionados por el temporal, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) activó un código amarillo para brindar atención a los usuarios afectados.
El director de Meteorología e Hidrología (DMH), Eduardo Mingo, explicó que este tipo de fenómenos es habitual durante la primavera en el Cono Sur. No obstante, señaló que la intensidad de la tormenta y la granizada pudo verse amplificada por la influencia del fenómeno de El Niño.
La DMH había advertido para este sábado sobre la presencia de un sistema de tormentas en la Región Oriental, con alta probabilidad de tiempo severo de forma puntual, lluvias moderadas a fuertes, caída de granizo y ráfagas de viento cercanas o superiores a los 100 kilómetros por hora.