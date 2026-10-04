 Centros de votación abren en Brasil para elecciones presidenciales
Internacionales

Abren los centros de votación en Brasil para las elecciones presidenciales

Se espera que los primeros resultados se den a conocer pocas horas después del cierre de las urnas, según el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil.

Compartir:
RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 04/10/2026, - Votantes este domingo en el colegio Ayrton Senna da Silva, cerca de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro (Brasil)
RÍO DE JANEIRO (BRASIL), 04/10/2026 / FOTO: - Votantes este domingo en el colegio Ayrton Senna da Silva, cerca de la favela de Rocinha, en Río de Janeiro (Brasil)
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Los centros de votación de Brasil abrieron este domingo para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.

En esta jornada, que abrió a las 08.00 hora local (11.00 GMT) y cerrará a las 17.00 (20.00 GMT), están convocados unos 158,7 millones de votantes, 2 millones más que en 2022, para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), São Paulo permanece como el mayor colegio electoral del país, con más de 34 millones de electores (21 %), delante de Minas Gerais, con más de 16 millones de personas aptas para votar (10 %).

Río de Janeiro acumuló casi 13 millones de votantes (8 %), por delante de Bahía, el cuarto mayor colegio electoral, con 11 millones de personas (7 %).

Los electores podrán votar en medio millón de urnas electrónicas que estarán distribuidas en 92 mil lugares de votación de los 5 mil 570 municipios de todo el territorio nacional.

Además casi 919 mil personas se inscribieron para participar de los comicios de fuera de Brasil, un aumento del 32 % en relación a las de 2022.

Primeros resultados 

Una vez que cierren los colegios electorales en todo el país, el TSE comenzará a difundir los primeros boletines con resultados oficiales.

Se espera que los primeros resultados se completen en pocas horas, gracias al sistema de votación electrónico que se usa en Brasil desde hace 30 años.

En caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia alcance más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.

Los dos principales candidatos a la contienda presidencial permanecen empatados técnicamente en las principales encuestas del país.

El sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, le da un 45 % a Lula y un 42 % a Bolsonaro en intención de voto para esta jornada.

La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, quienes además no han participado en ningún debate para comentar y contraponer públicamente sus propuestas.

En Portada

Agujero de grandes proporciones causa alarma en Mixcot
Nacionales

Agujero de grandes proporciones causa alarma en Mixco

07:32 AM, Oct 04
Rescatan a 10 personas por conato de incendio en Atitlánt
Nacionales

Rescatan a 10 personas por conato de incendio en Atitlán

08:08 AM, Oct 04
Abren los centros de votación en Brasil para las elecciones presidencialest
Internacionales

Abren los centros de votación en Brasil para las elecciones presidenciales

08:11 AM, Oct 04
La dura y triste confesión que hizo la Miss Guatemala Universe en televisión internacionalt
Farándula

La dura y triste confesión que hizo la Miss Guatemala Universe en televisión internacional

08:20 AM, Oct 04
Un doblete de Ana Lucía Martínez le da el triunfo a Cruz Azult
Deportes

Un doblete de Ana Lucía Martínez le da el triunfo a Cruz Azul

06:53 AM, Oct 04

Temas

GuatemalaFútbolPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosFutbol GuatemaltecoLiga de NacionesEE.UU.AccidenteSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar