Centros de votación abren en Brasil para elecciones presidenciales

Los centros de votación de Brasil abrieron este domingo para las elecciones presidenciales, legislativas y regionales, en las que el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, busca la reelección frente a su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro.
En esta jornada, que abrió a las 08.00 hora local (11.00 GMT) y cerrará a las 17.00 (20.00 GMT), están convocados unos 158,7 millones de votantes, 2 millones más que en 2022, para elegir la fórmula presidencial, así como los 27 gobernadores, los 513 diputados, dos tercios del Senado y renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.
Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), São Paulo permanece como el mayor colegio electoral del país, con más de 34 millones de electores (21 %), delante de Minas Gerais, con más de 16 millones de personas aptas para votar (10 %).
La votación de las elecciones presidenciales de #Brasil de 2026 comenzó oficialmente y los centros de votación de todo el país tienen previsto cerrar a las 17:00 hora local (08:00 GMT). Se espera que los primeros resultados se den a conocer pocas horas después del cierre de las urnas, según el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil. Están habilitados para votar 158,7 millones de electores en todo el país, un aumento de 2,3 millones con respecto a 2022. En Brasil, el voto es obligatorio para los ciudadanos de entre 18 y 70 años, y facultativo para los mayores de 70 y los jóvenes de 16 y 17 años. En caso de que ninguno de los postulantes obtenga la mitad más uno de los votos válidos este domingo, los dos candidatos más votados disputarán una segunda vuelta el 25 de octubre. Brasil definió a su presidente en primera vuelta en 1994 y 1998, y en segunda vuelta en todas las elecciones presidenciales celebradas desde 2002. El vencedor de la contienda gobernará Brasil del 1 de enero de 2027 al 31 de diciembre de 2030 #BoraLula #Eleições2026— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) October 4, 2026
Río de Janeiro acumuló casi 13 millones de votantes (8 %), por delante de Bahía, el cuarto mayor colegio electoral, con 11 millones de personas (7 %).
Los electores podrán votar en medio millón de urnas electrónicas que estarán distribuidas en 92 mil lugares de votación de los 5 mil 570 municipios de todo el territorio nacional.
Además casi 919 mil personas se inscribieron para participar de los comicios de fuera de Brasil, un aumento del 32 % en relación a las de 2022.
Primeros resultados
Una vez que cierren los colegios electorales en todo el país, el TSE comenzará a difundir los primeros boletines con resultados oficiales.
Se espera que los primeros resultados se completen en pocas horas, gracias al sistema de votación electrónico que se usa en Brasil desde hace 30 años.
En caso de que ninguno de los candidatos a la Presidencia alcance más de la mitad de los votos válidos, los dos más votados tendrán que enfrentarse en una segunda vuelta prevista para el domingo 25 de octubre.
Los dos principales candidatos a la contienda presidencial permanecen empatados técnicamente en las principales encuestas del país.
El sondeo de la firma Datafolha, divulgado la noche de este sábado, le da un 45 % a Lula y un 42 % a Bolsonaro en intención de voto para esta jornada.
La campaña electoral brasileña se ha caracterizado por escándalos de corrupción, insultos y la divulgación de noticias falsas entre Lula y Bolsonaro, quienes además no han participado en ningún debate para comentar y contraponer públicamente sus propuestas.