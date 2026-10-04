Futbolista choca contra varios vehículos y huye del lugar

El futbolista español Álex Sola, actualmente en las filas de la UD Almería, se encuentra en el centro de la polémica después de verse involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en la Avenida de Montserrat, en Almería. El incidente dejó importantes daños materiales, luego de que un BMW gris de gran cilindrada impactara contra varios vehículos que se encontraban estacionados en el lugar.
La situación tomó mayor relevancia después de que un video difundido en redes sociales registrara los momentos posteriores al choque. En las imágenes se observa, presuntamente, a Sola descendiendo del automóvil para comprobar lo ocurrido, recogiendo algunas pertenencias y posteriormente alejándose del lugar. La escena fue captada por un vecino y rápidamente comenzó a circular en internet.
Menudo artista Alex sola.. vaya lastre nos quitamos de encima. https://t.co/5aSKtzKcF2— aleexpeerez11 (@aleexpeerez11) October 4, 2026
El futbolista fue detenido por la policía
Tras el accidente, agentes de las autoridades se desplazaron hasta el lugar para iniciar las diligencias correspondientes. De acuerdo con los reportes conocidos, se abrió un atestado por un presunto delito relacionado con alcoholemia y el futbolista habría dado positivo en la prueba, por lo que quedó a disposición de las autoridades competentes para esclarecer lo sucedido.
Sola, nacido en San Sebastián hace 27 años, llegó a la UD Almería el pasado verano como agente libre, después de finalizar su etapa con el Granada CF. El lateral se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad y ha desarrollado buena parte de su carrera en el fútbol español. Ahora, el jugador deberá afrontar las consecuencias de un episodio que ha generado una fuerte repercusión fuera de los terrenos de juego.
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