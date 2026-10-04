 Un virus deja a Suecia con el plantel diezmado
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Un virus deja a Suecia con el plantel diezmado en la Nations League

Un brote viral golpea a Suecia antes de su partido ante Rumania: varios jugadores han quedado afectados y su presencia en el próximo duelo está en duda.

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Once titular de Suecia en el partido ante Bosnia por la Nations League - Svensk Fotboll
Once titular de Suecia en el partido ante Bosnia por la Nations League / FOTO: Svensk Fotboll
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Suecia afronta las horas previas a un duelo clave ante Rumania de la Nations League con un problema inesperado: un brote de un virus similar a una gripe fuerte golpeó la concentración y dejó fuera de combate a cinco futbolistas. La situación obligó al seleccionador Graham Potter a trabajar con un plantel muy reducido antes del compromiso ante Bosnia.

Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud y Patrik Wålemark fueron los jugadores afectados que no viajaron a Zenica. A estas bajas se sumaron Alexander Isak, quien abandonó la concentración por una lesión menor, y otros cinco futbolistas con distintas dolencias físicas. Ante la emergencia, la Federación Sueca convocó a Felix Beijmo, Samuel Dahl, Hugo Bolin, Ken Sema y Eric Smith como refuerzos.

Suecia trabaja a contrarreloj

El médico de la selección, Jonas Werner, explicó que el cuadro presenta síntomas similares a los de una gripe fuerte o un resfriado severo. Los jugadores enfermos permanecieron aislados en sus habitaciones para evitar nuevos contagios, mientras que Stroud y Wålemark dejaron la concentración. Ayari, Nygren y Lagerbielke, en tanto, continúan con su recuperación y tendrían una baja estimada de aproximadamente una semana.

Pese al complicado panorama, Suecia logró rescatar un empate 1-1 ante Bosnia en Zenica y mantuvo el liderato del Grupo B4 con siete puntos. Ahora, el equipo de Potter se prepara para visitar a Rumanía este lunes 5 de octubre en Bucarest, con la incertidumbre sobre la disponibilidad de los futbolistas afectados por el virus. El técnico deberá decidir si convoca nuevos reemplazos para intentar cerrar la ventana internacional en la cima del grupo.

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