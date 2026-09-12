 Guatemala mantiene calificación crediticia BB+ en 2023
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Confirman la calificación crediticia de Guatemala en BB+

La agencia Fitch Ratings mantuvo la perspectiva “estable” para Guatemala, en su estudio compartido recientemente.

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Fitch Ratings confirmó la solidez histórica del perfil crediticio de Guatemala, Archivo
Fitch Ratings confirmó la solidez histórica del perfil crediticio de Guatemala / FOTO: Archivo
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La agencia Fitch Ratings confirmó la calificación crediticia de Guatemala en BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, en un reporte compartido este sábado, 12 de septiembre de 2026. La firma confirmó la calificación soberana de Guatemala en "BB+", un escalón por debajo del grado de inversión, y mantuvo la perspectiva "estable".

Agregaron que el análisis de Fitch Ratings confirmó la solidez histórica del perfil crediticio de Guatemala, sustentada en el "dinamismo sostenido del crecimiento", los "indicadores fiscales favorables" y la "sólida posición externa" del país.

La agencia destacó, en particular, "el crecimiento económico sostenido en Guatemala, la prudencia de la gestión fiscal y los amplios colchones externos, respaldados por superávits de cuenta corriente, factores que continúan fortaleciendo la resiliencia de la economía guatemalteca frente a choques externos".

Fitch también resaltó los avances logrados por el Gobierno, tanto en su respuesta a un entorno externo complejo como, especialmente, en la implementación de reformas estructurales clave. La agencia destacó los esfuerzos para aumentar la inversión pública e impulsar proyectos estratégicos de infraestructura, en particular mediante las leyes recientemente aprobadas en materia de alianzas público-privadas e infraestructura prioritaria, así como los avances en materia de competencia y la reciente aprobación de la legislación contra el lavado de dinero en Guatemala.

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Guatemala avanza de forma sostenida

Esta evaluación confirma que Guatemala continúa avanzando de manera sostenida hacia el grado de inversión. Fitch identifica como señales particularmente positivas que podrían respaldar una futura mejora de la calificación: mayor gobernabilidad, menor riesgo político, reformas que impulsen el crecimiento, avances en obras públicas, mejores perspectivas de inversión y mantenimiento de una política fiscal prudente", destacaron

La agencia resaltó que "la continuidad de las políticas y reformas impulsadas por el Gobierno permitirá seguir fortaleciendo el perfil crediticio del país y acercando a Guatemala al grado de inversión".

El Ministerio de Finanzas Públicas, junto con los miembros de la Mesa Interinstitucional para el Análisis de la Calificación del País (MINAPA) expresaron que continuarán profundizando su diálogo con inversionistas, agencias calificadoras, organismos multilaterales y otros participantes de los mercados internacionales.

Al mismo tiempo, las autoridades indicaron que seguirán impulsando reformas y políticas destinadas para fortalecer aún más el perfil crediticio de Guatemala y avanzar hacia el grado de inversión, reportó el Ministerio de Finanzas en el comunicado.

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Fitchratings.com destaca el estatus de Guatemala. - Captura de pantalla

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