 20 Heridos en Bloqueos: Cuatro por Disparo según Bomberos
Nacionales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro de ellos con arma de fuego

Bomberos Municipales Departamentales asistieron a 98 personas que fueron evacuadas a lugares seguros tras enfrentamientos en bloqueos.

Compartir:
Los rescatistas atendieron a varias personas heridas en los bloqueos., Bomberos Municipales Departametales.
Los rescatistas atendieron a varias personas heridas en los bloqueos. / FOTO: Bomberos Municipales Departametales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la jornada de bloqueos de ayer y madrugada de este sábado, 12 de septiembre de 2026, prestaron atención hospitalaria a varias personas heridas afectadas y heridas por los enfrentamientos. El informe destaca la asistencia a por lo menos 20 personas heridos, cuatro de ellos con arma de fuego y 16 lesionados con objetos desconocidos.

Los rescatistas subrayaron que se movilizaron hacia distintos puntos del país, en calidad de prevención por las manifestaciones y bloqueos en tramos carreteros. Añadieron que en varios puntos han atendido a varias personas heridas e intoxicadas.

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego | Bomberos Municipales Departamentales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro con arma de fuego / Bomberos Municipales Departamentales

El ente de rescate añadió que, entre los servicios prestados, también ayudaron a evacuar a 98 personas que se encontraban en riesgo y que fueron trasladadas hacia un lugar seguro. Además, notificaron que 77 pacientes fueron atendidos por intoxicación, derivado de las bombas lacrimógenas; otro grupo fue atendido por golpes de calor, añadieron.

En cuanto a daños materiales, confirmaron que en Río Hondo Zacapa, los paramédicos de Río Hondo y Usumatlán, Zacapa, reportaron un vehículo de transporte pesado incendiado y un picop de la Policía Nacional Civil (PNC) en llamas.

Heridos y daños por bloqueos en Santa Isabel, Villa Nueva

Asimismo, los rescatistas compartieron imágenes en las que atendían a varios pasajeros de un autobús, quienes habían quedado atrapados en uno de los bloqueos.

En Santa Isabel, Villa Nueva, fueron atendidas 15 personas afectadas por intoxicación, tras la detonación de municiones con gas lacrimógeno. Otras personas fueron atendidas por crisis nerviosa, a causa del miedo de los acontecimientos.

Los rescatistas indicaron que en este sector hubo motocicletas incendiadas y un vehículo tipo sedan vandalizado.

En las imágenes, los cuerpos de socorro mostraron fotografías de varios vehículos ardiendo en llamas a causa de los disturbios que se generaron como consecuencia de los hechos violentos que tuvieron lugar en varios puntos de bloqueos.

Agentes y manifestantes se enfrentan esta noche en al menos dos bloqueos

Los pelotones anti motines de la PNC se enfrentaron a varias personas que participaban en bloqueos de Villa Nueva y Río Hondo, Zacapa.

En Portada

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro de ellos con arma de fuegot
Nacionales

Bomberos reportan 20 heridos en bloqueos, cuatro de ellos con arma de fuego

08:15 AM, Sep 12
Bloquean paso en aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cucat
Nacionales

Bloquean paso en aldea Santo Domingo, Colomba Costa Cuca

07:02 AM, Sep 12
Postuladora para titular de CGC recibe pruebas de descargo este sábadot
Nacionales

Postuladora para titular de CGC recibe pruebas de descargo este sábado

07:42 AM, Sep 12
Temblor en Guatemala: Registran sismo de 4.4 en la madrugadat
Nacionales

Temblor en Guatemala: Registran sismo de 4.4 en la madrugada

08:02 AM, Sep 12
Mastantuono rompe un récord de Messi que llevaba casi 20 años vigentet
Deportes

Mastantuono rompe un récord de Messi que llevaba casi 20 años vigente

07:34 AM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalReal MadridSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar