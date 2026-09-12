20 Heridos en Bloqueos: Cuatro por Disparo según Bomberos

Bomberos Municipales Departamentales reportaron que durante la jornada de bloqueos de ayer y madrugada de este sábado, 12 de septiembre de 2026, prestaron atención hospitalaria a varias personas heridas afectadas y heridas por los enfrentamientos. El informe destaca la asistencia a por lo menos 20 personas heridos, cuatro de ellos con arma de fuego y 16 lesionados con objetos desconocidos.
Los rescatistas subrayaron que se movilizaron hacia distintos puntos del país, en calidad de prevención por las manifestaciones y bloqueos en tramos carreteros. Añadieron que en varios puntos han atendido a varias personas heridas e intoxicadas.
El ente de rescate añadió que, entre los servicios prestados, también ayudaron a evacuar a 98 personas que se encontraban en riesgo y que fueron trasladadas hacia un lugar seguro. Además, notificaron que 77 pacientes fueron atendidos por intoxicación, derivado de las bombas lacrimógenas; otro grupo fue atendido por golpes de calor, añadieron.
En cuanto a daños materiales, confirmaron que en Río Hondo Zacapa, los paramédicos de Río Hondo y Usumatlán, Zacapa, reportaron un vehículo de transporte pesado incendiado y un picop de la Policía Nacional Civil (PNC) en llamas.
Heridos y daños por bloqueos en Santa Isabel, Villa Nueva
Asimismo, los rescatistas compartieron imágenes en las que atendían a varios pasajeros de un autobús, quienes habían quedado atrapados en uno de los bloqueos.
En Santa Isabel, Villa Nueva, fueron atendidas 15 personas afectadas por intoxicación, tras la detonación de municiones con gas lacrimógeno. Otras personas fueron atendidas por crisis nerviosa, a causa del miedo de los acontecimientos.
Los rescatistas indicaron que en este sector hubo motocicletas incendiadas y un vehículo tipo sedan vandalizado.
En las imágenes, los cuerpos de socorro mostraron fotografías de varios vehículos ardiendo en llamas a causa de los disturbios que se generaron como consecuencia de los hechos violentos que tuvieron lugar en varios puntos de bloqueos.