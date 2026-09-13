 El Inter Miami deja escapar la victoria en el último minuto
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El Inter Miami deja escapar la victoria en el último minuto

El Inter Miami encadenó su tercer empate consecutivo en la MLS tras dejar escapar la victoria ante Nashville, que rescató un punto con un gol en el añadido.

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Lionel Messi, Inter Miami
Lionel Messi, Inter Miami / FOTO: EFE
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El Inter Miami volvió a quedarse con las ganas de celebrar una victoria y terminó empatando 2-2 ante Nashville SC este sábado, en un duelo correspondiente a la vigésima quinta jornada de la MLS. Las Garzas llegaron a acariciar los tres puntos gracias a una nueva actuación destacada de Lionel Messi, quien marcó su gol número 99 con el conjunto de Florida, pero Sam Surridge apareció en el minuto 92 para arruinar la fiesta y sellar el reparto de puntos.

Messi tuvo una noche especial al alcanzar las 76 anotaciones en la MLS y quedar a solo un gol de los 100 con el Inter Miami en todas las competiciones. El argentino fue protagonista en el encuentro, ya que participó en la acción que terminó con el empate 1-1, después de que Reed Baker Whiting desviara accidentalmente a su propia portería un centro suyo desde el saque de esquina. Posteriormente, en el minuto 61, Messi recibió una asistencia de Rodrigo De Paul y, con un preciso disparo de zurda desde fuera del área, puso nuevamente en ventaja a su equipo.

El Inter Miami no pudo llevarse los tres puntos

Sin embargo, el resultado pudo ser muy diferente para el Inter Miami. Messi se encontró dos veces con los postes: primero, en el minuto 50, cuando su remate se estrelló contra el larguero, y después, en el 77, cuando el poste evitó que consiguiera su doblete. La mala fortuna continuó en el tiempo añadido, cuando Rodrigo De Paul también hizo temblar la madera con un disparo que dejó al público sin reacción. Tres remates al poste terminaron siendo determinantes en un partido que las Garzas tuvieron cerca de ganar.

Cuando el Inter Miami parecía encaminado a poner fin a su racha de empates, Surridge apareció nuevamente para marcar su decimoquinto tanto de la temporada y establecer el definitivo 2-2. El resultado significó el tercer empate consecutivo para el equipo de Messi, quien terminó visiblemente decepcionado. Nashville, por su parte, conservó el liderato de la Conferencia Este con 54 puntos, mientras que el Inter Miami quedó nueve unidades por detrás.

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Inter Miami de la MLS - @InterMiamiCF

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