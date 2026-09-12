Bloqueos: Conferencia de prensa Ministerio de Gobernación

En la rueda de prensa de este sábado, 12 de septiembre de 2026, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, indicó que los bloqueos provocaron retrasos en el abastecimiento de combustibles, pero aseguró que, tras la liberación de los puntos con bloqueos, más de 400 vehículos ya movilizan diésel, súper y regular hacia más de 1 mil 200 centros de abastecimiento, por lo que pidió no alarmarse.
Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que durante la madrugada agentes de la PNC, en conjunto con elementos del Ejército, lograron liberar todos los puntos que permanecían bloqueados. También destacó que los operativos priorizaron el diálogo.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, confirmó que la Policía Nacional Civil (PNC) logró liberar un total de 34 bloqueos a nivel nacional en varios tramos carreteros, en operativos desarrollados el viernes pasado y este sábado
Villeda resaltó que, en el proceso de liberación, las fuerzas de seguridad privilegiaron el diálogo en todo momento y que cuando fue necesario usar la fuerza, actuaron con firmeza. El jefe del Interior agradeció a los efectivos policiales por estar a la altura de la responsabilidad.
El funcionario destacó que los bloqueos fueron liberados en el plazo que estableció la Corte de Constitucionalidad. En ese sentido, también agradeció al Ministerio de la Defensa por su apoyo en los operativos combinados.
Villeda resaltó que la mañana de este sábado también se logró liberar un tramo carretero que había sido tomado por manifestantes en el municipio de Colomba Costa Cuca, departamento de Quetzaltenango. Con esta labor, el ministro aseguró que se logró la liberación de vías que permitieron que las familias retornaran a sus hogares y los trabajadores llegaran a sus destinos.
Preservan la paz y tranquilidad en las fiestas patrias
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, también agradeció el esfuerzo de los efectivos, indicando que los procedimientos se realizaron en apego a los derechos humanos de las personas. Asimismo, informó que trabajarán para preservar la paz y la tranquilidad del país, de cara a las celebraciones patrias.
"Reafirmamos nuestro compromiso por Guatemala y seguiremos apoyando los esfuerzos de cada familia para poder movilizarse para hacer todas sus actividades y para desarrollar y cumplir los objetivos", declaró Saénz.
Garantizan abastecimiento de combustibles tras bloqueos
De manera virtual, el ministro de Energía y Minas, Erwin Barrios, garantizó el suministro de combustibles, asegurando que el sistema que se mantiene en el país funciona y actualmente hay un inventario en alta mar y otro que se mantiene almacenado.
Barrios agregó que él y todo su equipo se mantiene trabajando, porque el presidente, Bernardo Arévalo, les instruyó para dar seguimiento al tema y por eso labora, principalmente, en el monitoreo para que se garantice el abastecimiento de combustibles.
El ministro agregó que vigilan la llegada de buques que tiene planificado llegar al país hoy, con un cargamento de 5.5 millones de galones de gasolina. Atrás de esa embarcación hay otra que transporta 7.5 billones de galones de gasolina hacia el país.
Asimismo, indicó que hay gasolina en stock en el país. Sin embargo, aclaró que están tratando de recuperar el tiempo perdido que implicó que algunas estaciones de servicio se quedaran sin gasolina superior, aunque otras se quedaron sin existencia de regular.