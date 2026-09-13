 Horror en Feria: Mujer Pierde Cuero Cabelludo en Rueda de Chicago
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Horror en una feria: mujer pierde el cuero cabelludo en una rueda de Chicago

Mujer sufre grave lesión tras quedar atrapado su cabello en una rueda de Chicago.

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Mujer pierde completamente el cuero cabelludo tras quedar atrapado su cabello en una rueda de Chicago en India., Captura de pantalla video de X.
Mujer pierde completamente el cuero cabelludo tras quedar atrapado su cabello en una rueda de Chicago en India. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Una celebración en Maharashtra, India, terminó con una mujer de 25 años gravemente herida luego de que su cabello quedara atrapado en el mecanismo de una rueda de Chicago mientras la estructura se encontraba en movimiento.

El accidente ocurrió el viernes 12 de septiembre durante una feria instalada cerca del templo Puneshwar, en el distrito de Yavatmal, como parte de las actividades de Tanha Pola. La víctima fue identificada como Bali Maroti Talikote, originaria de Phulsavangi.

La mujer disfrutaba de la rueda de Chicago cuando su cabello alcanzó una de las partes mecánicas de la estructura. Al quedar enganchado, el movimiento de la maquinaria provocó un violento tirón que terminó ocasionándole una lesión extrema.

En medio del accidente, el cuero cabelludo de Talikote se desprendió completamente de su cabeza y cayó por separado, de acuerdo con los reportes sobre el caso. 

Mujer fue trasladada a la unidad de cuidados intensivos 

La situación provocó alarma entre los asistentes de la feria. El subinspector Sunil Ambhure y el agente Suhas Kayte, quienes se encontraban cerca del lugar, acudieron para auxiliarla. Con ayuda de otras personas lograron detener la rueda de Chicago y liberar a la mujer.

Debido a la gravedad de las heridas, la joven tuvo que ser trasladada de emergencia y posteriormente ingresó a la unidad de cuidados intensivos, donde permanece bajo atención médica.

El accidente también provocó cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad de la rueda de Chicago. Las autoridades investigan el mantenimiento de la estructura, las inspecciones realizadas antes de su funcionamiento y las medidas destinadas a impedir que los pasajeros entren en contacto con sus componentes móviles.

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