Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) confirmó que el paso quedó habilitado en el bloqueo que se registraba en el kilómetro 231 de la carretera QUE-03, durante este sábado, 12 de septiembre de 2026.
La entidad agregó que el tramo quedó libre a eso de las 12:48 horas, luego de que el paso fuera interrumpido a las 6:38 horas, aunque medios locales habían indicado que la protesta había iniciado a las 3:00 de la madrugada.
De esa manera, quedó liberado el último punto que había sido bloqueado por personas inconformes con el alza de precios de los combustibles.
Tras la liberación de este tramo carretero, no se reportaron más bloqueos en el territorio nacional, por lo que la situación de las carreteras en el país se normalizó para el fin de semana.
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Fin del bloqueo llegó gracias a una negociación
Medios locales subrayaron que la liberación de este tramo llegó gracias a la negociación que agentes de la PNC tuvieron con las personas que habían cerrado el paso en el área. De esa manera, las partes llegaron a un consenso para que el paso se abriera de manera voluntaria, sin necesidad del uso de la fuerza.
Con el fin de este bloqueo termina una semana marcada por medidas de hecho en varios tramos carreteros del país. Varios guatemaltecos se volcaron a las calles y carreteras para mostrar su descontento ante la falta de acciones para reducir el impacto económico que tiene el alza de las gasolinas, lo que impacta directamente en el costo de vida y en la canasta básica, entre otros servicios.
Cabe destacar que el Congreso de la República aprobó durante esta semana una iniciativa de ley para dar vida al Decreto 21-2026 Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.
Sin embargo, varios diputados y sectores se pronunciaron en contra de la medida, considerando que el beneficio de un subsidio debe ir directamente al consumidor. Asimismo, proponen la eliminación temporal de los impuestos que se imponen a los combustibles.