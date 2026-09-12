 Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca
Nacionales

Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca

Provial confirmó que el paso quedó liberado en el kilómetro 231 de la carretera QUE-03.

Compartir:
Según medios locales, la liberación se logró gracias a una negociación. , Medios locales.
Según medios locales, la liberación se logró gracias a una negociación. / FOTO: Medios locales.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) confirmó que el paso quedó habilitado en el bloqueo que se registraba en el kilómetro 231 de la carretera QUE-03, durante este sábado, 12 de septiembre de 2026.

La entidad agregó que el tramo quedó libre a eso de las 12:48 horas, luego de que el paso fuera interrumpido a las 6:38 horas, aunque medios locales habían indicado que la protesta había iniciado a las 3:00 de la madrugada.

De esa manera, quedó liberado el último punto que había sido bloqueado por personas inconformes con el alza de precios de los combustibles.

Tras la liberación de este tramo carretero, no se reportaron más bloqueos en el territorio nacional, por lo que la situación de las carreteras en el país se normalizó para el fin de semana.

En otras noticias consulta: MAGA reporta alza de precios en el maíz blanco por escases

MAGA reporta alza de precios en el maíz blanco por escases

La jefa del MAGA explicó que la existencia del grano disminuyó por los daños en los cultivos.

Fin del bloqueo llegó gracias a una negociación

Medios locales subrayaron que la liberación de este tramo llegó gracias a la negociación que agentes de la PNC tuvieron con las personas que habían cerrado el paso en el área. De esa manera, las partes llegaron a un consenso para que el paso se abriera de manera voluntaria, sin necesidad del uso de la fuerza.

Con el fin de este bloqueo termina una semana marcada por medidas de hecho en varios tramos carreteros del país. Varios guatemaltecos se volcaron a las calles y carreteras para mostrar su descontento ante la falta de acciones para reducir el impacto económico que tiene el alza de las gasolinas, lo que impacta directamente en el costo de vida y en la canasta básica, entre otros servicios.

Cabe destacar que el Congreso de la República aprobó durante esta semana una iniciativa de ley para dar vida al Decreto 21-2026 Ley de Estabilización y Precios de Referencia de Venta al Consumidor Final para los Combustibles Cubiertos.

Sin embargo, varios diputados y sectores se pronunciaron en contra de la medida, considerando que el beneficio de un subsidio debe ir directamente al consumidor. Asimismo, proponen la eliminación temporal de los impuestos que se imponen a los combustibles.

Foto embed
Según medios locales, la liberación se logró gracias a una negociación. - Medios locales.

En Portada

Advierten que el alza de los combustibles afecta el abastecimiento de alimentost
Nacionales

Advierten que el alza de los combustibles afecta el abastecimiento de alimentos

08:53 AM, Sep 12
Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cucat
Nacionales

Habilitan paso en el bloqueo de Colomba Costa Cuca

01:13 PM, Sep 12
Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelot
Internacionales

Dos pasajeros causan disturbios y son amarrados en pleno vuelo

01:35 PM, Sep 12
Nathaniel Méndez-Laing, en problemas con la justicia tras denuncia de su esposat
Deportes

Nathaniel Méndez-Laing, en problemas con la justicia tras denuncia de su esposa

11:36 AM, Sep 12
El Real Madrid golea y se reencuentra con el triunfo en LaLigat
Deportes

El Real Madrid golea y se reencuentra con el triunfo en LaLiga

02:59 PM, Sep 12

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCEE.UU.Estados UnidosLiga NacionalReal MadridCiudad de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar