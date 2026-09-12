Alza de precios en maíz blanco por escasez reporta Maga

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), María Fernanda Rivera, reportó este sábado, 12 de septiembre de 2026, que el precio del maíz blanco sufrió un incremento a causa de la sequía que afecta el territorio nacional. La funcionaria comentó que actualmente hay menos disponibilidad del grano y por eso se genera el alza en los costos.
Nacionales
MAGA reporta alza de precios en el maíz blanco por escases
La jefa del MAGA explicó que la existencia del grano disminuyó por los daños en los cultivos.
- por Eliseo de León
- 10:08, Sep 12 2026
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