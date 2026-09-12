 Reciben pruebas de descargo para titular de CGC este sábado
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Postuladora para titular de CGC recibe pruebas de descargo este sábado

Los profesionales con señalamientos o “tachas” podrán presentar sus pruebas de descargo en esta jornada sabatina.

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La mesa de recepción atenderá en horario sabatino., Guatemala Visible.
La mesa de recepción atenderá en horario sabatino. / FOTO: Guatemala Visible.
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La Comisión de Postulación para titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) mantiene abierta su mesa de recepción este sábado, 12 de septiembre de 2026, para que los profesionales con señalamientos o "tachas" puedan presentar su documentación de descargo.

Cabe destacar que, hasta el momento, solo cuatro aspirantes a dirigir la CGC han presentado pruebas de descargo. Todas fueron entregadas el viernes pasado, que era el tercer día de recepción para este trámite.

En jornadas anteriores, la mesa de recepción de esta postuladora para CGC ha dado atención al público desde las 8:00 hasta las 13:00 horas. Guatemala Visible publicó que, hasta el momento, los profesionales que han entregado pruebas de descargo son:

• Jorge Luis Maldonado Maldonado

• Eliezar Gamaliel Blanco Lémus

• Erick Fernando Mazariegos Salas

• Luis Antonio Marroquín Pimentel

En más noticias de la CGC consulta: Abren recepción de "tachas" contra aspirantes a la CGC

Abren recepción de “tachas” contra aspirantes a la CGC

La Postuladora para nuevo titular de la Contraloría General de Cuentas (CGC) abrió la mesa de recepción de reparos contra aspirantes.

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La mesa de recepción atenderá en horario sabatino. - Guatemala Visible.

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